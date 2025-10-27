Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

avenida John F. Kennedy
Vehículos transitan por la avenida John F. Kennedy bajo la lluvia provocada por el huracán Melissa este lunes, en República Dominicana.EFE

"Catastrófico" huracán Melissa provocará lluvias intensas en República Dominicana

Se reportan cuantiosos daños materiales, más de 3.700 personas permanecen desplazadas 48 localidades incomunicadas 

El "catastrófico" huracán Melissa seguirá provocando lluvias significativas en la República Dominicana durante los próximos días, advirtieron este lunes. 27 de octubre de 2025, las autoridades, mientras que más de un millón de personas, continúan sin agua potable a causa de los efectos de las precipitaciones en decenas de acueductos y 3.785 están fuera de sus hogares.

RELACIONADAS

El huracán Melissa, que alcanzó este lunes la categoría 5, "es catastrófico", dijo el meteorólogo Wagner Rivera, del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en una rueda de presa de las autoridades de emergencias para actualizar la información sobre la situación provocada por el ciclón, formado como tormenta tropical el pasado martes.

Las bandas nubosas asociadas al huracán, que se encuentra actualmente a unos 230 kilómetros al suroeste de Jamaica, donde se espera que golpee entre la noche de este lunes y el martes, "seguirán provocando aguaceros" de moderados a fuertes en algunos sectores del suroeste del país, mientras que para el resto del territorio se esperan precipitaciones, aunque de menor frecuencia, añadió Rivera.

48 comunidades aisladas

El especialista advirtió, sin embargo, que "los valores de lluvias (pronosticadas) siguen siendo significativos" para el país, donde se espera que las condiciones propias de tormenta tropical lleguen hacia el final del martes y se prolonguen en el miércoles, una situación que también se prevé para el vecino Haití .

Marcha España

Escándalo en España: 2.000 afectadas por fallos en mamografías

Leer más

Las lluvias causadas por Melissa desde hace una semana han dejado un muerto y cuantiosos daños materiales en la República Dominicana.

RELACIONADAS

De acuerdo con el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), 3.785 personas siguen fuera de sus hogares tras los efectos de Melissa, que causó daños a 737 viviendas, así como a dos carreteras y dos puentes.

Asimismo, 38 personas se encuentran en albergues, mientras que 48 localidades están incomunicadas.

Con Melissa ya suman 13 los ciclones de esta temporada en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, entre las que Chantal ha sido la única en tocar tierra en EE.UU. en julio, dejando dos muertos en Carolina del Norte.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El proyecto que salvó del barro miles de fotos tras las inundaciones en España

  2. Guayaquil, ciudad en alerta: cómo el terror está afectando la salud mental

  3. Así multa la Policía: las infracciones que no puedes ignorar en Durán

  4. Jóvenes en Acción: 8.000 personas se integran al MSP para tareas de salud comunitaria

  5. Operadores de pipas de agua bloquean calles en México tras intervención de pozos

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  3. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  4. Jubilados del IESS piden que la pensión mínima sea un sueldo básico

  5. ¿Qué efectos genera la restricción de la ATM en la Terminal Terrestre de Guayaquil?

Te recomendamos