EEUU acusa a tres instituciones financieras mexicanas de lavar dinero para cárteles

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este miércoles 25 de junio de 2025 a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de "lavado de dinero" para cárteles de la droga y les prohibió "algunas transferencias de fondos".

El magnate republicano ha convertido la lucha contra el fentanilo en una de sus prioridades y acusa a México de no hacer lo suficiente para combatirlo, lo que le llevó a imponerle aranceles.

Según Washington, los cárteles del narcotráfico mexicanos fabrican ilegalmente ese opioide sintético con sustancias procedentes de China, lo cual dejó casi 50.000 muertes por sobredosis en 2024 en Estados Unidos.

En este contexto la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) llevó a cabo una investigación que concluye que esas tres instituciones financieras mexicanas estarían implicadas en lavado de dinero de la droga, explica el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Se trata de CIBanco e Intercam, dos bancos comerciales con más de 7.000 millones de dólares y 4.000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11.000 millones de dólares, especifica.

Washington los acusa de haber desempeñado un papel "vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos" necesarios para producir fentanilo.

No hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. (...) Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito.

Claudia Sheinbaum,

presidenta de México