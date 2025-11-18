EE. UU. investigará a quienes tengan esta cantidad de dinero en su cuenta bancaria

La reforma fiscal elevó el umbral para reportar ingresos comerciales desde 2025

Estados Unidos actualizó su marco de control sobre movimientos financieros y operaciones comerciales, un cambio que redefine qué depósitos, transferencias y transacciones pueden activar revisiones por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Las nuevas disposiciones, aprobadas en julio de 2025 como parte de la reforma fiscal, buscan diferenciar con mayor precisión las actividades personales de las comerciales y reducir la carga administrativa sobre operaciones de bajo monto.

Lo de las operaciones pequeñas La reforma fiscal elevó el umbral para reportar ingresos comerciales: desde 2025, solo quienes superen los dólares 20.000 y 200 transacciones anuales serán registrados por el IRS, reduciendo la fiscalización sobre operaciones pequeñas.

Un nuevo umbral para reportes comerciales

Con la entrada en vigencia del nuevo esquema durante la temporada fiscal 2025, el país dejará atrás la regla que obligaba a reportar ingresos superiores a 600 dólares.

En su lugar, se aplicará un límite exclusivo para fondos provenientes de actividades comerciales: el IRS solo recibirá informes de quienes superen los 20.000 dólares anuales y acumulen más de 200 transacciones relacionadas con ventas de productos, prestación de servicios o cualquier actividad comercial.

Este cambio impacta directamente en plataformas como PayPal, Venmo y en los procesadores de pagos con tarjeta, que solo emitirán formularios 1099-K cuando los usuarios rebasen ese volumen de ingresos, evitando así reportes por montos pequeños o por movimientos personales.

Menos fiscalización para contribuyentes con operaciones mínimas

La elevación del umbral implica que muchos contribuyentes con cuentas bancarias o billeteras digitales en EE.UU. enfrentarán menos fiscalización automática.

Aunque los formularios 1099-K se emitirán con menor frecuencia, el IRS aclara que todos los ingresos comerciales deben ser declarados, incluso si no generan reportes automáticos.

La reforma también ayuda a separar con mayor claridad las transacciones personales —como transferencias entre amigos o familiares— de aquellas vinculadas a actividades comerciales, lo que busca disminuir confusiones y evitar revisiones innecesarias.

Claves del nuevo régimen de control financiero

El IRS abandona la regla de los dólares 600. Solo se reportarán ingresos comerciales que superen los dólares 20.000 y 200 transacciones anuales. El formulario 1099-K se aplicará exclusivamente a ventas y servicios de alto volumen. Las transferencias personales quedan fuera de los reportes automáticos.

