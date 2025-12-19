EE.UU. impulsa la segunda fase crucial del alto al fuego en Gaza

La compleja fase dos, incluye una autoridad interina y estabilización, en medio de una posible cumbre Trump-Netanyahu

Estados Unidos acogerá el viernes, 19 de diciembre de 2025, en Miami conversaciones para impulsar la siguiente fase del alto al fuego en Gaza, en tanto el presidente Donald Trump dijo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, posiblemente lo visite a finales de año.

Steve Witkoff, enviado especial itinerante de Trump, se reunirá en Florida con altos funcionarios de Catar, Egipto y Turquía, dijo el jueves a la AFP un funcionario de la Casa Blanca, en medio de temores de que los esfuerzos para alcanzar la segunda etapa del acuerdo de paz de Trump se estén estancando.

En la segunda etapa, Israel tiene que retirarse de sus posiciones en Gaza, una autoridad interina debe gobernar el territorio palestino en lugar de Hamás, y debe instalarse una fuerza internacional de estabilización.

Pero el avance hacia esa fase del acuerdo que rige desde el 10 de octubre entre Israel y Hamás, mediado por Washington y sus aliados regionales, ha sido hasta ahora lento.

El alto al fuego también sigue siendo frágil, dado que ambas partes denuncian violaciones.

Trump anuncia visita de Netanyahu

Trump dijo el jueves que Netanyahu “probablemente” lo visite hacia fin de mes en Florida, donde el presidente estadounidense pasará las vacaciones navideñas en su residencia de Mar-a-Lago.

"Le gustaría verme. No lo hemos organizado oficialmente, pero le gustaría verme", declaró Trump a periodistas en el Despacho Oval cuando se le preguntó sobre un informe del sitio Axios según el cual se esperaba que Netanyahu lo visitara el 29 de diciembre.

En un discurso televisado a la nación el miércoles, Trump aseguró que la tregua en Gaza había traído paz a Medio Oriente "por primera vez en 3.000 años".

Catar y Egipto, que actúan como mediadores y garantes del alto al fuego, han llamado recientemente a pasar a la siguiente etapa del plan de paz, en la que la disposición para que Hamás deponga las armas es un punto especialmente conflictivo.

Turquía, en tanto, se mantiene "firmemente al lado de los palestinos", dijo el miércoles el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

La tercera fase del plan de Trump incluye la reconstrucción de las vastas zonas de Gaza arrasadas por la campaña militar de represalia de Israel por el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

