EE. UU. e Israel acuerdan plan para Gaza, y Trump, dispuesto a pilotar la transición

El acuerdo, que aún deberá ser ratificado formalmente por ambos países, debe también ser aceptado por el movimiento Hamás

El presidente Donald Trump estrecha la mano del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras hablar en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 29 de septiembre de 2025.

El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron este lunes su acuerdo sobre un plan de paz para Gaza propuesto por el mandatario estadounidense, que está dispuesto a presidir un comité de transición para el territorio palestino.

El acuerdo, que aún deberá ser ratificado formalmente por ambos países, debe también ser aceptado por el movimiento Hamás, atrincherado en Ciudad de Gaza y con decenas de rehenes en su poder.

"Estamos como mínimo muy, muy cerca (...) y quiero agradecer a Bibi por realmente involucrarse y hacer su trabajo", dijo Trump a los periodistas, refiriéndose a Netanyahu por el diminutivo de su nombre.

A su lado, Netanyahu declaró su apoyo a ese plan "para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos, [que] traerá de vuelta a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamás, pondrá fin a su gobierno político y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel".

La rueda de prensa, en la que no se aceptaron preguntas, fue una reiteración de la alianza diplomática histórica entre ambos países, puesta a prueba de manera decisiva tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

Ese ataque provocó una dura respuesta militar de Israel, que ha devastado la Franja y ha causado más de 66.000 muertos.

El presidente Donald Trump y israelí, Benjamin Netanyahu, participan de la conferencia de prensa conjunta este el 29 de septiembre de 2025. EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma, al recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que tiene "mucha confianza" en que se logrará un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. https://t.co/81glCu94h1 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 29, 2025

Papel mojado sin Hamás

Sin el acuerdo de Hamás, que sigue pretendiendo negociar condiciones a pesar de su precaria situación, el acuerdo será papel mojado, reconocieron los mandatarios.

Israel puede contar con el "apoyo total" de Estados Unidos para continuar con sus operaciones si los islamistas de Hamás no aceptan el pacto, que es también respaldado por gran parte de los países árabes de la región, aseguró Trump.

Israel "mantendrá su responsabilidad sobre la seguridad" de ese minúsculo territorio enclavado entre su territorio y el de Egipto, explicó Netanyahu.

La Autoridad Palestina "no tiene ningún papel" en todo este proceso a no ser que emprenda "cambios radicales", advirtió.

Trump está dispuesto a presidir el "comité de transición" junto a personalidades como el ex primer ministro británico Tony Blair.

Las disculpas ante Catar El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se disculpó ante Catar el lunes por los ataques contra Hamás perpetrados en ese país del Golfo, y prometió no volver a hacerlo, informó el lunes la Casa Blanca. En una llamada telefónica con el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman, realizada junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Netanyahu expresó su "profundo pesar" por la violación de la soberanía y la muerte de un guardia durante esos ataques del 9 de septiembre en un barrio residencial de Doha.

Un mensaje desafiante

El plan también contempla, una vez desarmado Hamás, "una fuerza de estabilización internacional temporal", indicó.

Según medios de prensa, a cambio Israel liberaría a más de 1.000 prisioneros palestinos, incluidos algunos condenados a cadena perpetua.

Netanyahu había afirmado el viernes en un mensaje desafiante en la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas que aceptar la creación de un Estado palestino sería un "suicidio nacional" para su país, y aseguró que quería "terminar el trabajo" en Gaza "lo más rápido posible".

Trump había mostrado recientemente signos de frustración ante una guerra que comenzó hace casi dos años.

El presidente estadounidense advirtió a Netanyahu la semana pasada contra el plan de anexionar Cisjordania, como piden algunos miembros del gabinete del primer ministro israelí, y también se opuso al reciente ataque de Israel contra dirigentes de Hamás en Catar, un aliado clave de Estados Unidos.

Durante el encuentro en la Casa Blanca, Netanyahu llamó personalmente al primer ministro de Catar para disculparse por ese ataque y mostrar su "profundo pesar" por la muerte de un guardia de seguridad catarí, según revelaron fuentes diplomáticas.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, que mató a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de cifras oficiales israelíes.

De las 251 personas secuestradas durante el ataque, 47 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 25 están consideradas muertas por el ejército israelí.

