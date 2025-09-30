EE. UU. al borde del shutdown: qué significa y cómo podría repercutir en Ecuador

El posible cierre del gobierno de EE. UU. no es solo un problema doméstico: puede tener ramificaciones internacionales

Los turistas visitan la Rotonda del Capitolio de los EE. UU. antes del regreso del Congreso el 1 de septiembre después del receso de agosto en Washington DC, EE. UU., 26 de agosto de 2025.

Estados Unidos se encuentra al filo de un cierre parcial de su gobierno -el primero en casi siete años- por la falta de acuerdo entre el Congreso y la Casa Blanca en torno al presupuesto que debía aprobarse antes del 1 de octubre de 2025.

Un shutdown ocurre cuando no se aprueban a tiempo las leyes de financiamiento federal, lo que obliga a suspender funciones y a enviar a cientos de miles de empleados a licencia temporal sin sueldo, mientras otros deben seguir trabajando sin recibir pago hasta que se destrabe el conflicto político.

¿Qué se vería afectado?

De acuerdo con la agencia Reuters, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha advertido que podría suspender al 41 % de su plantilla (más de 32.000 trabajadores), afectando investigación, programas de prevención y supervisión de contratos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) también sufriría retrasos en inspecciones y certificaciones, aunque los controladores aéreos seguirían trabajando sin recibir sus salarios hasta que se restituya el presupuesto.

En total, los cierres parciales previos han costado a la economía estadounidense miles de millones de dólares en pérdida de productividad y retrasos en servicios.

Un juez federal de Estados Unidos bloquea el plan de la Administración Trump de despedir a más de 500 empleados de la Voz de América.

Los visitantes bajan las escaleras afuera del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 18 de septiembre de 2025. AFP

Repercusiones para Ecuador

Aunque se trata de un fenómeno interno, el shutdown puede tener efectos indirectos en países socios como Ecuador:

Ayuda y cooperación internacional: programas financiados por USAID y otras agencias podrían quedar congelados o retrasados, afectando proyectos de desarrollo social, salud y educación en Ecuador.

Seguridad: Washington es un socio clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región; un recorte temporal de recursos limitaría el apoyo en inteligencia y logística.

Comercio e inversión: una parálisis prolongada en EE. UU. puede generar incertidumbre en los mercados financieros, encareciendo el costo de financiamiento externo para países dolarizados como Ecuador y reduciendo la demanda de exportaciones.

Clima internacional: la falta de claridad en la economía más grande del mundo presiona al dólar y a los capitales internacionales, factores que repercuten directamente en la estabilidad económica ecuatoriana.

El cierre del Gobierno Federal en EE.UU. es casi inevitable ante el choque entre demócratas y republicanos, encabezados por Trump, que prepara despidos de funcionarios.

Un problema doméstico con impacto global

Los shutdowns suelen resolverse con acuerdos de último minuto, pero el actual estancamiento revela la fuerte polarización política en Washington.

Para Ecuador, seguir de cerca las decisiones presupuestarias de EE. UU. es vital: cualquier reducción o retraso en cooperación y asistencia podría tener un impacto tangible en sectores sensibles de la economía y la seguridad nacional.

