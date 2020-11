Ecuador: más de 25.000 muertes por causas inciertas en 2020

El número de muertes no justificadas en Ecuador del 1 de enero a fin de noviembre ascenderá a unas 26.000, según proyecciones que tienen en cuenta las diferencias entre el Registro Civil y los fallecimientos por la covid-19 anunciados diariamente por el Gobierno Nacional.

Durante los primeros once meses del año han muerto en Ecuador 104.887 personas con corte hasta el pasado jueves 26, según datos del Registro Civil, es decir, 38.423 más que en 2019 y 40.669 más que en 2018.

Las autoridades de Salud Pública reconocen hasta ahora 8.938 muertes "confirmadas" por la covid-19 y otras 4.433 "probables" (sobre los cuales hay sospechas de covid-19, pero que aún carecen de una confirmación oficial), por lo que el desfase superaba las 25.000 a un día de que concluya el mes.

Según el promedio diario de fallecimientos del Registro Civil y los reconocidos como covid por el Gobierno, al 30 de noviembre ese desfase se acercará a los 26.000.

Fuentes de Gobierno en el país no han sabido explicar las razones de esta diferencia en los fallecimientos, pero los atribuyen a posibles casos de covid no registrados, causas naturales que por saturación en hospitales y clínicas no han podido acceder a tratamiento o que, sencillamente, el paciente no ha querido acudir a un centro médico por temor a contagio.

En cualquier caso, se trata de casos no constatados en los archivos de la pandemia, que en Ecuador comenzó en febrero y hasta ayer, sábado, había contagiado a 190.909 personas.

Las estadísticas sí parecen reflejar una desaceleración en este tipo de muertes no justificadas, teniendo en cuenta que en los primeros cuatro meses de pandemia el desfase entre los fallecimientos del Registro Civil y las muertes por covid ascendía a 16.000 con corte del 31 de julio.

Desde entonces hasta finales de noviembre, es decir los segundos cuatro meses, el incremento del desfase es de otras entre 9.000 a 10.000 personas.

Aunque en los primeros meses de la pandemia Guayas, el epicentro, sumaba la mayor cantidad de decesos en el país, actualmente es la provincia de Pichincha, ubicada en la Sierra y de la que Quito es capital, la que reconoce la cifra más alta de muertos, al menos los confirmados.

Según las estadísticas oficiales, en Pichincha hay 1.904 decesos confirmados por la enfermedad, en tanto que en Guayas son 1.784.

Las estadísticas en las dos principales ciudades del país se invierten si se tienen en cuenta también los "casos probables": 1.656 en Guayas y 252 en Pichincha.

La diferencia en la falta de confirmaciones se debe a la fiereza con la que la enfermedad golpeó a Guayaquil al principio de la pandemia (marzo y abril), cuando el país no estaba ni mucho menos preparado para una crisis de estas características, lo que provocó el colapso de sus sistemas sanitario y funerario.

Fruto de la confusión en aquellos días es que Guayas concentra hasta ahora al menos el 52 % de las muertes no justificadas este año, más de 13.000.

Mucho más preparada que su hermana costera para cuando la pandemia comenzó a castigar la ciudad, Pichincha registra un desfase de fallecimientos no justificados de al menos 3.800 (15,2 %).

Por razones socieconómicas, Ecuador empezó, a finales de mayo, un proceso paulatino de reactivación que se ha traducido en un incremento de la propagación del virus por todo el país, pero de forma mucho más contenida y progresiva que al principio.

Ecuador pretende vacunar a nueve millones de ciudadanos contra el coronavirus SARS-CoV-2 en cuanto esté disponible una vacuna tras inferir que enero sería el mes tentativo de su llegada.

Mientras tanto, el aumento de los casos, tras el desarrollo de los feriados de los últimos meses ha llevado a que el esquema de movilidad, sobre todo en Quito, la ciudad más afectada por la pandemia en este momento, sea restringido.

De esta forma el alcalde de Quito, Jorge Yunda, reiteró que no habrá casi eventos públicos durante las festividades por los 486 años de fundación de Quito, a celebrarse desde el próximo domingo.