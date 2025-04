La difícil noche en Madrid para los viajeros bloqueados por el apagón masivo

En las calles oscuras de un Madrid fundido a negro, los transeúntes trataban de llegar a casa con linternas o ayudados por la luz de sus celulares, mientras los viajeros esperaban varados en las estaciones de tren tras la caótica jornada por el apagón masivo.

La capital española, como toda la península ibérica, pasó más de 10 horas sin electricidad el 28 de abril de 2025, antes de que la corriente, y la luz, empezaran a regresar progresivamente durante la noche.

Demasiado tarde, sin embargo, para miles de turistas que quedaron bloqueados por la falta de trenes, o para los residentes obligados a encontrar una forma de volver a casa en una ciudad sin metro y con pocas alternativas.

19.35 Actualización sobre el #apagón



TRANSPORTE FERROVIARIO

✅Servicio ferroviario suspendido en toda la España penínsular hasta nuevo aviso (Cercanías, Media Distancia, Larga Distancia) y en función de la recuperación de la energía. — Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible (@transportesgob) April 28, 2025

A Carmen Martínez, una economista de 47 años, el extraño silencio que se apoderó de esta ciudad dinámica, famosa por su animada vida nocturna, la trasportaba a otros momentos excepcionales.

"Me ha recordado un poco la época de la pandemia porque había muy poca gente" en las calles, describía.

Visiblemente afectada, Isabel recorría desde hacía más de tres horas los suburbios madrileños con la ayuda de su celular, buscando regresar a su casa para darse una ducha.

"No sé si tengo agua caliente", reconocía. "No sé cómo me apañaré (arreglaré)", añadía esta enfermera de 50 años, que no quiso dar su apellido.

La noche del 28 de abril de 2025, el regreso progresivo de la luz a las calles del centro de Madrid fue acompañado de gritos de alegría y aplausos de los vecinos.

La céntrica estación de Atocha, la más concurrida de España, permaneció abierta toda la noche para acoger a los viajeros que quedaron varados por la falta de trenes.

Su vestíbulo se transformó en una especie de campamento donde aguardaban viajeros agotados, tratando de descansar en el suelo, o usando cartones o ropa como camas improvisadas.

El objetivo era tratar de lograr un sitio en el primer tren hacia sus destinos la mañana del 29 de abril de 2025. Una pareja abandonó la estación llorando, mientras la mayoría permanecía pegada a sus teléfonos móviles, ahora con red tras horas de desconexión.

Rodeados de maletas, trataban de contactar con sus seres queridos o informarse.

