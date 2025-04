¿Por qué España, Portugal y Francia sufrieron un apagón este 28 de abril?

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes 28 de abril de 2025 impactó a toda la península ibérica y obligó a paralizar el tráfico ferroviario en España, y una parte del sur de Francia también se vio brevemente afectada.

El gestor de la red eléctrica española, Red Eléctrica, advirtió que se necesitarán entre "6 y 10 horas" para recuperar totalmente el suministro y pidió evitar "especulaciones" sobre el origen del apagón, que todavía se está investigando.

"Activados planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero (caída total de tensión, NDLR) ocurrido en el sistema peninsular", había anunciado un poco antes en X Red Eléctrica, donde precisó que "se están analizando las causas" del apagón.

Desde Bruselas, la Comisión Europea afirmó que está "en contacto" con las autoridades portuguesas y españolas para "entender las causas subyacentes" del apagón.

Un agente de policía hace un gesto para organizar el tráfico mientras los semáforos están apagados durante un corte de electricidad masivo que afecta a toda la península Ibérica y el sur de Francia. AFP

📢⚫️En estos momentos, cortes intermitentes en los accesos a Madrid por autovía.



➡️Excepto para vehículos de transporte público.



🚫Eviten circular en la medida de lo posible. pic.twitter.com/aZijMmfUGy — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 28, 2025

¿Qué ocurrió?

Según Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico nacional, el apagón comenzó alrededor de las 11:30 horas y se extendió en cuestión de minutos. Portugal, conectado a la red española, también se vio afectado, mientras que regiones del sur de Francia reportaron cortes parciales.

El Ministerio para la Transición Ecológica de España confirmó que se activaron protocolos de emergencia para restablecer el servicio, aunque advirtió que la prioridad era "evitar daños mayores en la infraestructura crítica".

Actualizamos información:



➡️En estos momentos se ha conseguido recuperar tensión en subestaciones de varias zonas del norte, sur y oeste peninsular.



➡️Seguimos trabajando con todos los recursos para lograr la reposición del suministro lo antes posible en la totalidad del… — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) April 28, 2025

Las posibles causas

Aunque no hay un informe definitivo, fuentes de REE y de la European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) sugieren que el origen pudo estar en una sobrecarga en una subestación clave o un fallo en la interconexión con Francia.

Se plantean varias hipótesis, un fallo en la red de alta tensión. Algunos expertos, como el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, señalan que una desconexión abrupta en una línea de transporte pudo desencadenar un "efecto dominó". Un ciberataque, aunque esto fue descartado inicialmente por el Centro Criptológico Nacional (CCN), no se ha eliminado del todo esta posibilidad.

