Las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, provocaron un nuevo rifirrafe con el fiscal general, Francisco Barbosa, quien le reprochó este jueves 4 de mayo de 2023 que pone "una lápida a funcionarios judiciales" y que las instituciones ponen trabas a la Fiscalía.

En una intervención en el foro "Justicia Restaurativa", organizado por la Defensoría del Pueblo, Barbosa volvió a arremeter contra Petro y su Gobierno para asegurar que la Fiscalía tiene "grandes dificultades con el Ministerio de Justicia".

La cartera de Justicia "se convirtió en un obstáculo del presidente Petro, porque quiere que las cosas se resuelvan rápido en el marco de la justicia restaurativa", lo que ha provocado que hoy exista "un bloqueo del Ministerio de Justicia frente a este manual" de justicia restaurativa, en palabras del fiscal.

"Nosotros estamos tratando de dar un paso adelante en la justicia restaurativa (...) buscamos una alternativa y cuando ponemos la alternativa aparece el Estado. El Estado está hecho para no molestar a la gente, no para bloquear a la gente, no para meterse en la casa de los ciudadanos, sino para dejar vivir a los ciudadanos", criticó Barbosa.

El fiscal, que reprochó la ausencia del ministro de Justicia, Néstor Osuna, insistió en que Colombia vive "una circunstancia compleja desde el punto de vista social, jurídico, político".

Tras el foro, Barbosa dio unas declaraciones a la prensa en las que aseguró que Petro "fijó un trino contra un funcionario judicial de la Fiscalía General, en donde señaló que hay una especie de coadyuvancia o apoyo a los asesinatos que comete el Clan del Golfo", aseguró el fiscal.

"Es curioso que el presidente de la República se ponga a fijar trinos acusando a la Fiscalía de favorecer a los paramilitares cuando él, a través de una firma, le solicitó al fiscal hace cuatro meses soltar narcotraficantes y herederos de paramilitares", consideró Barbosa.

"Quiero recordarle al presidente, porque creo que se le olvidó, que ese funcionario Daniel Hernández fue víctima de la masacre de La Rochela", en la que su padre fue asesinado por paramilitares.

"Decirle a una víctima, que fue reconocida además en una sentencia de la Corte Interamericana como una víctima (...) es una acusación gravísima", añadió.