Cristina Fernández denuncia "violencia política" al declarar en juicio por atentado

En medio de muestras de apoyo de sus simpatizantes, que la aclamaron a la salida de su domicilio y a su llegada al juzgado, la expresidenta argentina Cristina Fernández declaró en el juicio por el intento de asesinato en su contra, perpetrado el 1 de septiembre de 2022.

La exmandataria (2007-2015), que brindó su testimonio como testigo en la causa que investiga el fallido magnicidio, cometido cuando era vicepresidenta (2019-2023), denunció haber sufrido "violencia política" previa al atentado e instó a investigar a sus "autores intelectuales" y "financiadores".

Fernández fue recibida con aplausos en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de Argentina, del Edificio Comodoro Py de Buenos Aires, donde ya se encontraban los tres imputados: Fernando Sabag Montiel, quien admitió en junio haber intentado matarla por "corrupta"; Brenda Uliarte, novia de Montiel en ese momento e imputada como coautora; y Nicolás Carrizo, acusado como partícipe secundario.

El acusado, Fernando Sabag Montiel, asiste al juzgado. Juan Ignacio Roncoroni / EFE

Durante su alocución, que se extendió durante casi una hora y media, culpó al fiscal del juicio por posible corrupción que afrontaba al momento del atentado, Diego Luciani, de generar un clima de "violencia política" y reclamó que la investigación se amplíe a los autores intelectuales y financiadores del ataque.

"Luciani contribuyó a la violencia política. Tuvo 'prime-time' durante 22 días cuando acusó de corrupción, no a mí, al peronismo", señaló Fernández, que destacó que eso motivó manifestaciones en la puerta de su casa, lo "que finalmente concluyó con el tiro fallido, con la bala que no salió".

Fernández reconoció no haber visto el arma en el momento en que Sabag Montiel intentó dispararle, en el marco de una concentración de militantes en su apoyo. "Afortunadamente no la vi (el arma). Dicen psiquiatras y psicólogos que han tratado pacientes que han sufrido episodios de violencia dicen que es una experiencia traumática. Afortunadamente, dios también me custodió ahí", explicó.

Además, reveló que el ataque tuvo "varias consecuencias" para ella y su familia: debió mudarse de casa y asumir "cuidados" que antes no tenía en su trato directo con los simpatizantes; su nieta fue tratada por un psicólogo, ya que empezó a tener miedo que la mataran; y su hijo Máximo, también político, pensó que la habían matado a medida que se acercaba a su casa.

SALIDA La vicepresidenta se retiró del salón de nuevo entre aplausos y gritos de apoyo, como los que recibió al entrar, mientras que el juicio se retomará el próximo miércoles.

Se trataría de un intento de asesinato en su contra, dice Fernández

Por otra parte, la expresidenta peronista insistió en los supuestos vínculos políticos del intento de asesinato en su contra, algo que denuncia desde hace tiempo, y reiteró que esa vía no fue lo suficientemente investigada.

"Sería ingenuo de parte mía pensar que las tres personas que están sentadas ahí fueron las que idearon esto. Estamos solo frente a los autores materiales, siempre el hilo se corta por lo más delgado", acusó Fernández, quien denunció que "faltan los autores intelectuales, faltan los financiadores".

"El partido judicial (como denomina al Poder Judicial) protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver en este atentado. Tenemos sentados acá a los tres autores materiales, pero no a los ideólogos ni a los financiadores. Es una deuda que se tiene que saldar no conmigo, con la democracia, y creo que con toda la gente que de alguna u otra manera cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la vida de la sociedad", añadió.

La exmandataria se tomó también un momento para enfatizar que parte de la violencia que sufrió mientras ejercía la Presidencia se debió a su condición de mujer, y aludió veladamente al caso de presunta violencia machista denunciado por la ex primera dama Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández (2019-2023).

