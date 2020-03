Coronavirus: Italia decreta una distancia de un metro entre las personas

Desde esta mañana Italia cierra hasta el 15 de marzo todos los colegios y universidades para acotar la difusión del coronavirus, que ya ha contagiado a 3.089 personas y causado la muerte de 107, según el decreto aprobado ayer por el Gobierno. Esta es una de las varias medidas incluidas en el decreto para contener la epidemia, vigentes hasta el próximo 3 de abril, salvo en algunos casos concretos con fecha final distinta.

A una distancia adecuada

Las nuevas medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus imponen que las personas deben estar separadas al menos un metro en todos los bares, restaurantes, tiendas, museos e iglesias. Se determina que esta es la justa distancia para que las 'gotitas de saliva2 que as personas contagiadas dispersan en el aire, al estornudar o toser, incluso a veces simplemente hablando, no lleguen a los demás. La norma es obligatoria en las regiones más afectadas por el virus: Lombardía, Veneto, Emilia-Romaña y las provincias de Savoa y Pesaro-Urbino. Pero esto es parte de una serie de medidas anti-contagio que fueron aprobadas la noche de este miércoles en un extenso decreto ley, dividiendo el país en tres partes. Son tres Italias con tres gradaciones diversas de difusión del Covid-19 y, en consecuencia, con medidas diferenciadas para afrontar la emergencia sanitaria.

Suspensión de eventos públicos

Se suspenden en todo el territorio italiano los eventos o conferencias del personal médico, indispensable para afrontar la crisis, para garantizar los "servicios públicos esenciales". Asimismo se suspenden las manifestaciones, eventos y espectáculos de "cualquier naturaleza", como cine o teatro, ya sean en espacios públicos o privados, que conlleven una gran afluencia de participantes y que no permitan una separación de un metro entre las personas. Las competiciones deportivas de cualquier disciplina quedan también suspendidas pero se permitirá su desarrollo a puerta cerrada, sin público, a excepción de las "zonas rojas", los once pueblos de Lombardía y Véneto aislados. Entre otros eventos, la Bienal de Arquitectura de Venecia ha ya comunicado que retrasa su inicio hasta el 29 de agosto.

Sin clases en escuelas y universidades

Las lecciones en escuelas de todo grado y universidades, y las guarderías, quedarán suspendidas hasta el 15 de marzo, siempre y cuando no se desarrollen a distancia. Se excluye a los estudiantes de posgrado de la rama de medicina y formaciones de la salud. También quedan prohibidos los viajes escolares, las iniciativas de intercambio y las salidas didácticas o guiadas. Los colegios y universidades de Emilia Romaña, Lombardía y Véneto (norte), las regiones más afectadas, ya estaban cerrados.

Conducta social por decreto

El decreto insta al personal sanitario de todo el territorio nacional a desinfectar continuamente los ambulatorios y hospitales, así como las empresas de transporte público con sus vehículos. Los espacios de la Administración Pública deberá mostrar los carteles con las recomendaciones sanitarias personales, que además deberán ser divulgados por los alcaldes de todos los municipios. Las empresas deberán facilitar además el trabajo telemático a sus empleados para evitar aglomeraciones, durante los seis meses que durará el estado de emergencia declarado el 31 de enero pasado. Por otro lado, fuera de este decreto, el comité científico que asiste al Gobierno ha recomendado además no saludarse con besos ni darse la mano para tratar de frenar los contagios.

Los mayores se quedan en casa

Se recomienda permanecer en casa y evitan los contactos sociales a las personas ancianas o con enfermedades crónicas, salvo en casos de extrema necesidad y, en caso de tener que salir a la calle, evitar espacios abarrotados.

Respeto por la higiene

El decreto llama a toda la población a respetar once medidas higiénico-sanitarias para contener el avance del patógeno. Estas son: lavarse las manos frecuentemente e instalar distribuidores de desinfectante en espacios públicos como gimnasios, farmacias o supermercados; evitar el contacto cercano con personas con problemas respiratorios, y evitar abrazos y darse la mano. En actos sociales mantener una distancia de un metro entre personas, estornudar o toser en un pañuelo y no en la mano; evitar el uso de la misma botella o vaso repetidamente; no tocarse la nariz o la boca; no tomar fármacos antibióticos si no es con prescripción médica; desinfectar las superficies con cloro o alcohol y solo usar la mascarilla si se está enfermo o se asiste a pacientes.