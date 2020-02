Mosquitos, cocaína y cloro: las nuevas mentiras en torno al coronavirus

Mientras miles de médicos en casi 30 países de varios continentes intenta aplacar la epidemia del coronavirus, hay unos cuantos que están esmerados propagar noticias falsas y alentar el miedo a través de las redes sociales. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recopilado varios de los bulos que circulan por Internet sobre el coronavirus, para aclarar algunas de las dudas que han surgido en torno a esta enfermedad. En el siguiente largo listado que EXPRESO publica a continuación, la OMS aclara que los secadores de mano no matan el coronavirus, que consumir cocaína tampoco protege frente a este patógeno y que los mosquitos no pueden trasmitir el COVID-19.

¿Trasmiten los mosquitos el virus?

Mentira. El 2019-nCoV es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda -saliva o secreciones de la nariz-. Hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que pueda transmitirse por medio de mosquitos. Para protegerse, evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos, y practique una buena higiene de las manos y de las vías respiratorias.

¿De cómo una empresa canadiense lanzó la primera alerta sobre el coronavirus? Leer más

¿La orina infantil protege del contagio?

Es falso. La orina no mata los virus ni las bacterias, más bien al contrario, ya que puede contener pequeñas cantidades de material vírico o bacteriano. Por ello, lavarse las manos o limpiar determinadas superficies con orina infantil no protege frente al COVID-19. Mejor usar un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

¿Se transmite con las monedas y billetes?

La verdad. El riesgo de infectarse con el nuevo coronavirus por el contacto con objetos, como monedas, billetes o tarjetas de crédito, es muy bajo. La información preliminar indica que el nuevo coronavirus (2019-nCoV) puede sobrevivir en una superficie durante unas horas o un poco más. Un objeto puede resultar contaminado si una persona infectada tose o estornuda encima del mismo o lo toca. La mejor protección es lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

¿El 2019-nCoV viaja a grandes distancias?

Mentira. Estos virus no se propagan a grandes distancias a través del aire. El coronavirus se expande principalmente a través de las pequeñas gotas de saliva que se expulsan al toser o estornudar, y estas son demasiado pesadas para recorrer grandes distancias. Tampoco pueden llegar hasta 8 metros de distancia de una persona que tose o estornuda, como indica otro rumor. Las gotículas respiratorias alcanzan hasta 1 metro de distancia de la persona infectada.

WUHAN. El personal médico del hospital de esta ciudad china, se acomoda unas gafas protectoras. Así impide que las gotas de lágrimas y de estornudos la contagien con el virus. AFP

Las mascotas ¿fuente de contagio?

Por el momento, no hay ninguna prueba de que el nuevo coronavirus infecte a animales de compañía como los perros y los gatos. No obstante, sigue siendo conveniente lavarse las manos con agua y jabón tras tocar a uno de estos animales para protegerse de varias bacterias habituales que pueden transmitir al ser humano, como E. coli y Salmonella.

¿Mata el secador de manos al virus?

No. Los secadores que habitualmente se encuentran en los baños públicos no matan el COVID-19, aunque se usen durante 30 segundos. El contagio solo se evita empleando un gel desinfectante o agua y jabón.

El frío y la nieve eliminan el coronavirus?

La aclaración: Los virus, también el COVID-19, viven en el cuerpo humano, cuya temperatura se mantiene en torno a los 36,5 y 37 grados centígrados, con independencia de las condiciones meteorológicas, así que no se puede afirmar que el frío o la nieve eliminen este patógeno.

¿La cocaína protege?

La cocaína es una droga estimulante y adictiva. Su consumo provoca graves efectos secundarios y es perjudicial para la salud de las personas.

¿Rociar el cuerpo con alcohol o con cloro lo mata?

No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas (es decir, los ojos, la boca, etc.). Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes. Hay varias medidas que se pueden aplicar para protegerse del nuevo coronavirus. Empiece por limpiarse las manos con frecuencia con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón. Puede consultar otras medidas de protección recomendadas por la OMS en la página: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.

¿Es peligroso recibir carta desde China?

No. Las personas que reciben paquetes de China no corren riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Gracias a estudios realizados anteriormente, sabemos que los coronavirus no sobreviven mucho tiempo en objetos como las cartas y los paquetes.

WUHAN. Personal de una empresa de comida rápida, recorre esta ciudad china con la protección adecuada, para hacer entrega de los pedidos. AFP

Las vacunas contra la neumonía, ¿protegen?

No. Las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica y la vacuna contra Haemophilus influenzae de tipo B (Hib), no protegen contra el nuevo coronavirus. El 2019-nCoV es tan nuevo y diferente que es necesario desarrollar una vacuna específica, en la que ya se está trabajando con el apoyo de la OMS. Aunque las vacunas contra la neumonía no son eficaces contra el 2019-nCoV, es muy conveniente vacunarse contra las enfermedades respiratorias para mantener una buena salud.

¿Enjuagarse la nariz con una solución salina previene la infección?

No. No hay pruebas que indiquen que esta práctica proteja de la infección por el nuevo coronavirus. Aunque algunas pruebas indican que enjuagarse la nariz regularmente con solución salina puede acelerar la recuperación tras un resfriado común, no se ha demostrado que prevenga las infecciones respiratorias.

¿Comer ajo puede ayuda a prevenir?

El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el virus que causa el brote actual.

¿Es bueno aplicarse aceite de sésamo en la piel?

No. El aceite de sésamo no mata al nuevo coronavirus. Hay desinfectantes químicos que, aplicados sobre las superficies, pueden matarlo, como los desinfectantes a base de lejía o cloro, algunos disolventes, el etanol al 75%, el ácido peracético y el cloroformo.

Sin embargo, estos productos tienen una eficacia escasa o nula contra el 2019-nCoV si se aplican en la piel o bajo la nariz y, además, pueden dañar la piel.

¿Afecta solo a las personas de edad?

El nuevo coronavirus (2019-nCoV) puede infectar a personas de todas las edades, si bien se ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades (como el asma, la diabetes o las cardiopatías) tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección. La OMS aconseja a las personas de todas las edades que tomen medidas para protegerse del virus, por ejemplo, mediante una buena higiene de manos y respiratoria.

¿Son eficaces los antibióticos?

No. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus. Puesto que el nuevo coronavirus (2019-nCoV) es un virus, no deben utilizarse antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección. Sin embargo, si resulta usted infectado por este virus y le hospitalizan, es posible que le administren antibióticos para que no contraiga infecciones bacterianas.

¿Hay algún medicamento contra el nuevo coronavirus?

Por el momento, no se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV). Sin embargo, es necesario atender adecuadamente a las personas infectadas por este virus para aliviar y tratar los síntomas y procurar medidas de apoyo optimizadas a los que presenten síntomas graves. Se están estudiando algunos tratamientos específicos que se probarán en ensayos clínicos. La OMS está ayudando a agilizar las labores de investigación y desarrollo con una serie de asociados.