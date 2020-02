Con el fin de minimizar el flujo de persona, el Gobierno de Wuhan, capital de la provincia china de Hubei y epicentro del brote del nuevo coronavirus, endureció hoy miércoles la cuarentena a la que está sometida la ciudad desde el pasado 23 de enero. Un de las medidas implica el cierre de todos los complejos residenciales. Mientras que en todos los edificios donde hayan casos confirmados o sospechosos de contagio, se los sella al exterior y se los gestiona de forma estricta.

Según el diario oficial Global Times, que muestra imágenes de barreras improvisadas en los complejos donde no hay vallas, las personas encerradas en sus comunidades seguirán pudiendo recibir pedidos de comida y otros enseres a domicilio.

Con el 99% de los casos en China, (la epidemia) sigue constituyendo una verdadera emergencia para este país, pero es también una amenaza muy grave para el resto del mundo. Tedros Adhanom Ghebreyesus,

jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El Ejecutivo local decidió cerrar la urbe el pasado 23 de enero para intentar evitar que el virus se expandiera, aunque ha recibido críticas por no haber tomado esa decisión antes, ya que cinco millones de personas habían salido de la ciudad en los días anteriores como parte del éxodo anual por las vacaciones del Año Nuevo chino.

Mascotas, las víctimas colaterales de la epidemia del coronavirus de Wuhan Leer más

Tras el cierre, quedaron nueve millones de personas dentro de Wuhan, ciudad en la que se cree que surgió el brote en un mercado donde se vendían animales salvajes de forma ilegal.

Hasta el momento, se han registrado 18.454 casos y 748 muertes en Wuhan, cifras que representan el 43 % y el 74 %, respectivamente, del total nacional.

Una gran campaña de propaganda

Tras una tardía reacción ante el nuevo coronavirus, el gobierno chino ha lanzado un gran campaña de propaganda, con mensajes y eslóganes en las calles para movilizar a los miles de millones de chinos aterrorizados ante la propagación de la neumonía de Wuhan.

En la radio y la televisión, se repiten los mismos mensajes: "No salgan, no abran las ventana, lávense bien las manos, usen máscara", repiten los medios oficiales, que declararon una "guerra popular" contra la epidemia.

"Alcemos la bandera de Partido frente a la epidemia", reza otro eslógan en Zhejiang, una provincia del este del país muy afectada por el virus.

WUHAN. Varios policías controlan el ingreso hacia la zona del Huanan, donde se presume inició la propagación del nuevo coronavirus. Hector Retamal / AFP

En Hubei, los mensajes son amenazadores contra los posibles contagiados. "Los que no declaran su fiebre son enemigos", dice una banderola en un edificio en Yunmeng, un distrito de Hubei.

En este mismo distrito, puesto en cuarentena, otro mensaje busca infundir miedo: "Visitarse es matarse unos a otros. Reunirse es correr hacia el suicidio".

Zhao Yiling, es una ama de casa de 57 años que no ha salido de su apartamento en Pekín desde el 23 de enero. "Estoy aterrorizada", dice la mujer, que asegura seguir las instrucciones del comité de su barrio y del Partido Comunista Chino.

"El comité dijo que hay que ser paciente y no salir, por eso no salgo, obedezco", explica.

En la entrada de la residencia donde vive hay grandes banderolas con mensajes con letras blancas y fondo rojo para luchar contra la epidemia. "Detectar, alertar, aislar y tratar lo antes posible", dice una de ellas.

Casi 200 dólares por una caja de mascarillas, pero, ¿resultan efectivas? Leer más

No todos se encierran

PEKÍN. Los repartidores se han vuelto esenciales en las ciudades chinas donde existe temor de salir de casa. Esta escena ocurre en una avenida en el área del Distrito Comercial Central. ROMAN PILIPEY / EFE

A pesar de la psicosis, algunos se resisten a cumplir las normas. "El comité del barrio vino a decirme que tenía que cerrar pero me negué", dice un hombre que lleva junto a su mujer un restaurante en Pekín, el último abierto en su calle, y que no quiere dar su nombre por miedo a represalias. "Prestamos atención con la cocina, todo es muy limpio. Cerrar no cambaría nada", afirma sin llevar máscara, en su restaurante vacío.

24 días, no 14

El periodo de incubación del coronavirus puede llegar a ser de hasta 24 días, y no 14 como se pensaba previamente, según un estudio realizado por 37 investigadores de hospitales y escuelas médicas chinas, entre ellos el reputado epidemiólogo Zhong Nanshan. El portal de noticias privado Caixin informó de las conclusiones del último borrador de la investigación, en las que se muestra que la fiebre -hasta ahora considerada uno de los primeros síntomas- se manifestó en un 43,8 % de los pacientes en el momento de su primera visita al médico, aunque se terminó desarrollando en el 87,9 % tras su ingreso hospitalario.

"La ausencia de fiebre", explica el texto, "es más frecuente (entre los pacientes estudiados) que con el síndrome sespiratorio agudo y grave (SARS) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), por lo que puede que no se diagnostique a esos pacientes si la vigilancia para determinar los casos se centra sobre todo en la detección de fiebre".

Lo mismo sucede con las pruebas del escáner de tomografía, que solo detectó síntomas de una posible infección en la mitad de los casos analizados, pero -apunta Caixin- "dada la creciente preocupación de que los análisis de ácido nucleico están dando muchos falsos negativos, algunos médicos propusieron la inclusión de los escáneres de tomografía para el proceso de diagnóstico". La muestra se realizó sobre 1.099 pacientes con infección de coronavirus diagnosticada hasta el 29 de enero en 552 hospitales de 31 regiones de China, con una media de edad de 47 años y de los cuales el 41,9 % eran mujeres

Científicos del mundo buscan un plan

Varios centenares de científicos de todo el mundo iniciaron este martes en Ginebra una reunión destinada a trazar un plan para frenar la epidemia provocada por el nuevo coronavirus, calificada de amenaza muy grave para todo el mundo por la OMS. Durante dos días, unos 400 científicos van a evaluar diversos medios para luchar contra la epidemia, concentrándose sobre todo en su transmisión y en los tratamientos posibles. Compartirán además sus conocimientos sobre las fuentes potenciales de la enfermedad, que podría tener su origen en los murciélagos, y luego haber migrado hacia otros animales, antes de llegar al hombre. La cita fue convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es de dos días. Inició ayer martes.

Una hoja de ruta

El responsable de la OMS confió en que esta reunión produzca una agenda y una "hoja de ruta" en materia de investigación que ayude a investigadores y donantes. La OMS envió a China una misión de especialistas encargada de trabajar con científicos y autoridades chinas.