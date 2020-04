Tiene 104 años y ha sobrevivido a dos guerras mundiales, a la gripe española de 1918 y ahora al coronavirus. Su nombre es Ada Zanusso y hasta ahora es la persona más longeva en vencer al peligroso virus originado en Wuhan.

Originaria de la provincia de Treviso en Italia, Ada se ha convertido en un símbolo de lucha y resistencia luego de dejar atrás al Covid-19, que afecta mayormente a personas de la tercera edad e inmunodeprimidos.

Como informa The Sun, esta superviviente reside ahora por decisión propia en un centro de personas mayores en la provincia de Biella, donde comenzó a encontrarse mal a principios de marzo. Tras presentar vómitos, fiebre y problemas respiratorios, fue trasladada de urgencia al hospital, donde confirmaron a través de una prueba que se trataba de coronavirus.

Sospeché que era COVID-19 debido a la cantidad de contagios que se produjeron en la residencia de ancianos. Giampiero Zanusso, uno de sus cuatro hijos

Pero, para una persona como Ada, el coronavirus era una prueba más. Tras un par de semanas de tratamiento, la mujer logró sobrevivir y regresar a su vida de siempre. Incluso ha vuelto a leer y a rezar el rosario por las tardes, explica su hijo.

Su doctora, Carla Furno Marchese, afirma que la anciana no perdió ni una gota de lucidez durante los días de enfermedad, por lo que no ve el momento de volver a abrazar a sus seres queridos, con los que incluso ha realizado videollamadas para poder mantenerse comunicada. “No está acostada en la cama. Está de pie y es capaz de caminar hacia su silla. No ha perdido nada de su lucidez e inteligencia”, asegura la doctora.

Sin embargo, no han tenido tanta suerte algunos de sus compañeros de residencia, ya que 20 han fallecido a causa del coronavirus.

Ada ya había superado en su infancia a la gripe española, que mató a unos 50 millones de personas de todo el planeta entre 1918 y 1920.

Italia sigue encabezando el listado en cuanto a número de fallecidos por coronavirus con más de 15.800, aunque en número de casos se ha visto adelantada por España, que ya supera los 135.000, frente a los casi 129.000 de la nación italiana.