¿Cómo beneficiarán los 18 proyectos de transmisión eléctrica a la energía en Perú?

Autoridades de la Dirección General de Electricidad posan durante la presentación de los 18 proyectos de transmisión eléctrica

El Gobierno de Perú presentó 18 proyectos de transmisión eléctrica que requerirán de una inversión aproximada de 930 millones de dólares y se adjudicarán mediante la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), informaron fuentes oficiales. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) señaló que los proyectos han sido encargados por el Ministerio de Energía y Minas y buscan beneficiar a 8 millones de personas en 13 departamentos del país.

Se trata de "18 proyectos de Transmisión Eléctrica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)", 16 de los cuales corresponden al Plan de Transmisión 2025-2034, y los otros dos al Plan 2023-2032.

Proinversión destaca beneficios y soporte para la reactivación económica

China invirtió más de mil millones en Ecuador en 24 años: ¿qué proyectos impulsó? Leer más

La directora ejecutiva de Proinversión, Tabata Vivanco, destacó que la implementación de esta nueva cartera de proyectos permitirá fortalecer el SEIN y brindar un "soporte clave" para la reactivación económica del país, además de garantizar el suministro eléctrico en los 13 departamentos. "Nuestro objetivo, como Gobierno, es cerrar brechas y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos", agregó.

El organismo indicó que su meta es adjudicar los 18 proyectos en 2026, por lo que espera convocar a concurso en octubre y diciembre para un primer grupo de cuatro líneas de transmisión, con una inversión de 231 millones de dólares, en los departamentos de Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho.

Nuevas líneas de transmisión eléctrica beneficiarán a varios departamentos

Para un segundo grupo de cuatro proyectos de transmisión eléctrica, con una inversión de 444 millones de dólares, se beneficiará a los departamentos de Cusco, Puno, Madre de Dios, Lima e Ica. Otros dos grupos serán convocados a concurso en el primer trimestre de 2026: el primero con una inversión de 137 millones de dólares para cinco líneas de transmisión en La Libertad, Piura, Lima y Junín, y el último de otras cinco líneas, por 122 millones de dólares, en San Martín, Junín, Ucayali, Ica y Tacna.

RELACIONADAS La energía del mar se convierte en electricidad en el puerto de Los Ángeles

Modalidad APP garantiza eficiencia y asignación de riesgos

Los proyectos serán impulsados y desarrollados bajo la modalidad de APP que, según destacó Proinversión, "se han convertido en una herramienta efectiva, porque permiten una adecuada asignación de riesgos, generan ahorros significativos al Estado y aportan eficiencia y competitividad".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!