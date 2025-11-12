Expreso
Colonos israelíes
Colonos israelíes enfrentan a agricultores palestinos y activistas internacionales que recolectan aceitunas en una granja en Cisjordania, el 29 de octubre de 2025.EFE

Comandante israelí pide a soldados no quedarse "impasibles" ante ataques de colonos

Avi Bluth, que antes amenazó con castigar aldeas palestinas, ahora urge a soldados a detener a los "delincuentes anarquistas"

El comandante del Ejército israelí a cargo del territorio ocupado de Cisjordania, Avi Bluth, urgió a los soldados a que no se queden quietos e intenten prevenir "cualquier acto de delincuencia nacionalista", según un comunicado castrense difundido este miércoles, 12 de noviembre de 2025, y tras nuevos ataques ayer de colonos.

"La directiva a los soldados es clara: no permanezcan impasibles y hagan todo lo posible para prevenir cualquier acto de delincuencia nacionalista (...) Esta es la única manera de erradicar este fenómeno", añadió Bluth, según un comunicado enviado por el Ejército.

Bluth, tras los incidentes al este de la ciudad palestina de Tulkarem, donde colonos quemaron al menos cuatro camiones e hirieron a varias personas, calificó a los colonos como "jóvenes delincuentes anarquistas que usan la violencia contra personas inocentes y contra las fuerzas de seguridad" y dijo que se debe responder "con firmeza".

Según el relato de palestinos y activistas, son los mismos colonos uniformados -muchas veces reservistas que viven en los asentamientos y 'outposts'- los que atacan a las poblaciones palestinas, o no interceden hasta que el ataque de colonos ha terminado.

"Nos enfrentamos a una situación inaceptable en la que una importante atención y recursos se desvían hacia estos individuos anarquistas que se toman la justicia por su mano", continuó Bluth, que dijo que por suerte estos ataques violentos "no han causado víctimas mortales desde principios de año".

Violencia colonial en aumento

Sin embargo, son varios los palestinos que han sido asesinados en lo que va de año a manos de colonos, entre ellos un palestino de 20 años, con doble nacionalidad estadounidense, que fue linchado hasta su muerte por un colono el pasado 12 de julio, cuando estaba de visita familiar cerca de Ramala. Un amigo suyo palestino de 23 años fue asesinado de un tiro ese día.

El pasado 29 de julio, el activista palestino de 31 años Awdah Hathaleen fue asesinado en la aldea de Umm al Jeir, en el sur de Hebrón, de un tiro en el pecho a manos del colono israelí Yinon Levi. El ataque quedó grabado en vídeo y Levi fue detenido y puesto luego en libertad.

El propio Bluth, jefe del Comando Central a cargo de Cisjordania, dijo el pasado septiembre -en unas declaraciones publicadas por medios israelíes- que cada vez que un palestino atacase o hiriese a un colono, su aldea sería castigada.

"Cada aldea y cada enemigo deben saber que si atacan a los residentes (colonos) pagarán un alto precio", declaró Bluth durante un informe a las tropas en la aldea palestina de Al Mughair el pasado septiembre, donde colonos y soldados arrancaron más de 3.000 árboles en lo que activistas y residentes calificaron de un "castigo colectivo".

