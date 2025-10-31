Cerca de 700 muertos en protestas contra el poder en Tanzania, según la oposición

Autoridades rechazan cifra. Amnistía Internacional acusa al gobierno de intentar "controlar la narrativa" sobre la represión

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, en una imagen de archivo.

Cerca de 700 personas murieron durante las manifestaciones en contra del gobierno en Tanzania, denunció este viernes, 31 de octubre de 2025, el principal partido opositor del país, situado en el este de África y donde se suceden violentas protestas desde las elecciones generales del miércoles.

Los comicios presidenciales y legislativos en este país de 68 millones de habitantes se desarrollaron sin oposición, ya que los dos principales adversarios de la jefa de Estado, Samia Suluhu Hassan, fueron encarcelados o inhabilitados.

Aún no se conocen los resultados de las elecciones.

Un periodista de la AFP escuchó el miércoles intensos disparos en la capital económica y del país, Dar es Salaam, mientras cientos de personas protestaban e incendiaban una comisaría. Las manifestaciones se extendieron posteriormente por todo el país.

"En este momento, el número de muertos en Dar [es Salaam] es de unos 350 y hay más de 200 en Mwanza [en el norte]. Si sumamos las cifras de otros lugares del país, llegamos a un total de unos 700 muertos", declaró a la AFP el portavoz del partido Chadema, John Kitoka.

"No ha habido ningún uso excesivo de la fuerza", respondió el ministro de Relaciones Exteriores de Tanzania, Mahmud Thabit Kombo, en el canal Al Jazeera, refiriéndose a "focos de violencia" en el país.

"No he visto esos 700 muertos", prosiguió. "Aún no tenemos cifras de víctimas en el país", afirmó el jefe de la diplomacia tanzana.

Murder, kidnap, censorship: the 'new normal' of Tanzania politics



A priest attacked after a meeting about democracy with faith leaders, an opposition official's corpse found doused in acid, an ex-ambassador missing from his blood-stained home -- this is the "new normal" in… pic.twitter.com/YIAzu0kFcV — AFP News Agency (@AFP) October 27, 2025

Internet bloqueado

El balance de la oposición fue calificado de "bastante creíble" por una fuente diplomática. Una fuente de seguridad interrogada por la AFP recibió información similar.

Un investigador de Amnistía Internacional entrevistado por la AFP afirmó que las fuerzas de seguridad "intentan controlar la narrativa" sobre el número de víctimas para no poner en apuros al gobierno.

Varios hospitales y centros de salud se negaron a hablar con la AFP. Internet sigue mayormente bloqueado, lo que dificulta recopilar datos.

A pesar del confinamiento decretado en Dar es Salaam, cientos de personas se manifestaron el viernes en las calles de la ciudad, informaron a la AFP John Kitoka y la fuente de seguridad.

Los manifestantes protestan contra Suluhu Hassan, quien sucedió al expresidente John Magufuli cuando este murió en 2021 y aspira a ser elegida para el cargo.

En un primer momento, fue elogiada por haber suavizado las restricciones impuestas por su predecesor. Pero a continuación fue acusada de ejercer una dura represión de cualquier voz crítica con su gobierno.

