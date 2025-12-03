Castañas, setas y pueblos: Sanabria se muestra “más viva que nunca” tras incendios

Vista de la Iglesia de Mombuey. La comarca de Sanabria, en Zamora, fue una de las más afectadas por los incendios durante el verano de 2025.

La comarca de Sanabria, en Zamora, fue una de las más afectadas por los incendios que asolaron miles de hectáreas, durante el verano de 2025, en los pueblos de esta comarca limítrofe con Portugal, León y Ourense. Ahora, en otoño, se convierte en una de las referencias para el turismo de naturaleza, en especial el relacionado con las castañas y las setas, que junto a su patrimonio arquitectónico crea un ambiente especial en esta época del año.

Al ritmo de las tradicionales gaitas sanabresas y el pandero, el verdor de sus paisajes, la fauna en la que sobresale el lobo ibérico, sus casas de piedra con ventanas y puertas de madera, y el arte románico del que toda Zamora es exponente español, se vertebra la campaña turística ‘Sanabria Viva’, lanzada por el Patronato Provincial de Turismo de Zamora, para potenciar la llegada de visitantes.

El vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura, Turismo, Emigración y Patrimonio Artístico, Víctor López de la Parte, subraya a EFE que, pese a los efectos de los incendios, la comarca “está más viva que nunca y con los brazos abiertos para recibir”, y prueba de ellos son las imágenes de esta campaña grabada el pasado mes de septiembre.

Castañas en Sanabria

En ese paisaje destacan los bosques de tejos milenarios que resaltan junto a castaños centenarios, protagonistas de este otoño en la comarca. La provincia cuenta con 12.000 hectáreas de castaño, cuyo fruto es protagonista de la gastronomía provincial. Además de su importancia culinaria, la castaña dinamiza la economía rural e influye en el mantenimiento del paisaje y de las tradiciones de los pueblos de la zona.

Vista del Lago de Sanabria. EFE

Para ver los castaños en su máximo esplendor, octubre y noviembre, que es cuando se recoge su delicioso fruto, es la mejor época del año. Los árboles llevan en la zona desde la Edad Media, cuando eran cultivados por monjes y vecinos. Entre ellos sobresale el castaño de San Román de Sanabria, con más de 18 metros de diámetro y 25 metros de altura, que ha resistido las inclemencias del clima durante siglos.

Además, quienes acudan en noviembre podrán celebrar con los sanabreses el Magosto, una fiesta pagana en la que los vecinos se reúnen en torno a una hoguera para asar castañas y celebrar la cosecha recién recolectada, mientras tocan la gaita o el pandero.

Turismo Micológico

Zamora es también una postal para el turismo micológico en estas fechas. Las lluvias recientes han permitido que broten las setas y los hongos, mientras que las temperaturas de entre los 10 y 20 grados y algo de sol propician un entorno ideal para estar en el campo para recoger (con su correspondiente permiso, por supuesto) lo que desvela el suelo zamorano.

Según el programa de Micología de Castilla y León (micocyl), una iniciativa de la Junta, diputaciones y más de 300 municipios de la comunidad autónoma, la provincia de Zamora concentra una de las mayores producciones de setas de España, con más de 500 especies de hongos inventariadas. El Parque Micológico Montes del Noroeste Zamorano, con más de 21.000 hectáreas entre 11 municipios, es una de las áreas más destacadas de Sanabria para realizar esta recolección.

Sanabria es una de las comarcas zamoranas que más setas exporta, “no solo fuera de la provincia, sino también fuera de nuestro país”, describe el diputado López de la Parte, “y nuestros establecimientos hosteleros miman nuestro producto tradicional”, como demuestran las jornadas ‘Buscasetas’, que se celebran en toda Castilla y León y que son un recorrido por los mejores platos y tapas que incluyen este manjar.

Cultura, arquitectura tradicional y lobos

El otoño es también una buena época para visitar los pueblos de la comarca, que destacan por sus casas de arquitectura tradicional de piedra, con puertas y ventanas de madera y cubiertas de pizarra, materiales propios de la zona y visibles en pueblos como San Martín de Castañeda, Rábano de Sanabria o Muelas de los Caballeros.

Otra opción es visitar Robledo de Sanabria, donde, además de sus casas tradicionales, se encuentra el Centro del Lobo Ibérico, un animal que habita el espacio en semilibertad gracias al cuidado de sus trabajadores.

Vista aérea de Sanabria, comarca limítrofe con Portugal, León y Ourense. EFE

"El Centro del Lobo Ibérico gusta mucho fuera de nuestra provincia", presume López de un lugar que no solo sirve para contemplarlo a través de sus observatorios y sendas peatonales, sino que también ofrece un pinar de repoblación que se combina con abedules, robles melojos y otros árboles y matorrales; junto a los arroyos, ofrecen una estampa otoñal óptima para los amantes de la naturaleza.

Más allá de eso, el centro, que recibe el nombre del famoso naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, también es un espacio de recuperación de lobos salvajes heridos, y organiza congresos y talleres sobre un animal fuertemente ligado a la comarca.

Exposiciones en la capital zamorana

Y quienes acudan a Zamora capital, a solo una hora y 20 minutos en tren de alta velocidad desde Madrid, para visitar Las Edades del Hombre también podrán reservar unos días para conocer Sanabria.

La veterana muestra de arte sacro de Castilla y León exhibe en la catedral y en la iglesia de San Cipriano casi 90 piezas artísticas, con obras de autores universales, como una Inmaculada de Velázquez que llega desde la iglesia de la Magdalena de Sevilla, mientras que el Patronato de Turismo propone a estos visitantes apuntarse a excursiones a Sanabria.

“Queremos que la gente que venga a conocernos se quede más tiempo con nosotros para que conozca más rincones de la provincia”, explica el diputado, y lo hacen “de manera fácil” con unas visitas gratuitas que se pueden reservar a través de la Agencia de Viajes Aquí Viajamos (reservas@aquiviajamos.com).

El vicepresidente de la Diputación de Zamora, recalca que quieren “mostrar cómo las personas que han vivido en los pueblos han mantenido nuestro patrimonio natural y cultural durante siglos, cómo se ha podido mantener esa simbiosis entre el ser humano y la naturaleza” y recuerda que hay más información en la web (www.turismoenzamora.es).

Desde los otoñales paisajes de Sanabria hasta la agenda cultural de Zamora, la provincia demuestra que los incendios han sido un mal trago del pasado y que otoño es una época para demostrar su dinamismo. Es momento de dejarse llevar por su legado, su gastronomía, sus paisajes y, en definitiva, su vida.

