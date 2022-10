El caso de Oliver, una lucha contra el tiempo

La angustia y desesperación han tocado la puerta de la familia de Oliver, un malagueño de dos años y medio, que vive en México en compañía de sus padres. El pequeño que mostraba actitudes de atípicas de un niño, estuvo varios días sin ganas de comer, con dificultad para moverse y cabizbajo.

La preocupación de Alejandro y Lena, padres del infante, hizo que visitaran a diferentes especialistas y recibieron la trágica noticia de que su hijo presentaba un tumor cerebral - tumoración de la fosa posterior PB. Ependimoma- e hidrocefalia –acumulación de líquida cefalorraquídeo en el cerebro-.

El estado de Oliver empeoró notablemente en cuestión de días, por lo que el pasado miércoles le extrajeron de urgencia el líquido que presionaba su cerebro y le hacía perder funciones cognitivas.

UN SUSPIRO DE ESPERANZA

Tras la publicación del caso en los medios de comunicación, un empresario de origen español se ha ofrecido a pagar más de 196.000 euros, que cuesta el traslado en avión medicalizado para Oliver, con el fin es trasladar al niño desde Cancún - México hasta Barcelona - España, al hospital de Sant Joan de Déu, donde un equipo de neurocirujanos esperan poder operarlo.

El sujeto en cuestión prefiere mantenerse en el anonimato, también asegura que la vía más rápida y libre de complicaciones es este centro, que cuenta con instrumentos de una unidad de cuidados intensivos de cualquier hospital para pacientes en estado critico como Oliver.

Al misterioso empresario le conmovió tanto la historia que se ofreció a pagar todos los gastos para poder salvar la vida de Oliver.

La razón del viaje es que en México los médico no le aseguran el éxito de la operación a sus padres, con miedo a que algo malo pase en el proceso de extracción. Sin contar que les pedían la suma 100.000 euros que no tenían, para la intervención que no brindaba seguridad de un mejora. Es por ello, que depositan todas sus esperanzas en del hospital Sant Joan de Déu, que posee tecnología más avanzada. Los especialistas aseguran que se podría retirara hasta el 80% del tumor cerebral.

LLUVIA DE SOLIDARIDAD HUMANA

La ayuda de miles de personas no se hizo esperar. Familiares y amigos del pequeño difundieron en redes sociales lo que estaba pasando, lo que provocó varias donaciones para tratar de salvar al infante.

Por otra parte el Ayuntamiento de Motril, cuidad de España, anunció un aporte desde la concejalía de Cultura. La entidad se comprometía en recaudar dinero a través del Teatro Calderón y la Agrupación de Cofradías, que interpretó este sábado 'La vida es Clarín'.

LA LUCHA CONTRA EL TIEMPO

El vuelo para su pronta operación fue programado para este lunes 24 de octubre, pero por cuestiones burocráticas el vuelo se ha retrasado, impidiendo el traslado del niño que no cuesta con mucho tiempo. "Estamos desesperados, no podemos salir de México para que operen a Oliver, no sabemos cuánto tiempo tenemos" explica Alejandro Romero.

Alejandro es instructor de buceo y se mudó con su familia hace un año a Playa del Carmen, en México. Fue a mediados de octubre cuando empezó su pesadilla. El pequeño Oliver estaba muy débil. En pocos días empeoró y se tuvo que someter de manera urgente a su primera cirugía para drenar el líquido cerebral. El problema es que el hospital de México no tiene los medios necesarios para extirpar el tumor que tiene Oliver y necesita de manera urgente el trasladarlo a España, ya que su vida corre peligro.

Los padre intentaron tomar un vuelo comercial pero no tuvieron éxito, pues no se les permitió viajar con el estado de salud del niño.

Este avión debía despegar este lunes del aeropuerto mexicano, pero el plan de vuelo se ha retrasado hasta el martes por la mañana, por lo que Oliver no llegaría a España hasta el miércoles.

"Si no volamos, se nos va a morir aquí, no lo van a operar. Están jugando con el tiempo de nuestro hijo", lamentó Alejandro Romero.