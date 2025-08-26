Expreso
Estudiantes en El Salvador
Estudiantes ingresan al Instituto Nacional Maestro Alberto Masferrer en San Salvador (El Salvador).EFE

Bukele defiende las nuevas reglas de disciplina escolar en El Salvador

Nuevo código de "cortesía escolar" busca evitar que centros educativos sean usados para reclutamiento de pandillas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este lunes 25 de agosto de 2025, las nuevas reglas de disciplina en el sistema educativo, al decir que buscan evitar que las escuelas sean "lugares de reclutamiento de pandilleros".

Desde el 20 de agosto, por orden de la nueva ministra de Educación, la capitana Karla Trigueros, los alumnos deben tener cabello corto, uniforme limpio y zapatos lustrados, lo que un gremio magisterial tildó de "militarización" de las 5.100 escuelas públicas.

Bukele dijo que antes de su "guerra" contra las pandillas -que lanzó en 2022 y redujo la violencia criminal en el país- los centros educativos eran "lugares de reclutamiento de pandilleros".

"Las medidas de disciplina en las escuelas buscan evitar que esta tragedia vuelva a repetirse", añadió el mandatario en la red X.

"Así eran antes los centros educativos en nuestro país", señaló Bukele en la misma publicación de X sobre un video que difundió, donde aparecen estudiantes del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) de San Salvador haciendo con sus manos señas de pandillas. La pieza no especifica cuándo se filmó.

Guerra contra pandillas llega a las aulas

En esa línea, la ministra Trigueros anunció en X la noche del lunes que ordenó la destitución del director y subdirector del INTI, por aparecer en el video que Bukele compartió.

La destitución del director del INTI, Óscar Manuel Melara, y del subdirector Eliezar Otoniel Delgado fue ordenada tras "confirmarse que continúan siendo los mismos de aquella época evidenciada en el video compartido por el presidente", sostuvo Trigueros.

La ministra agregó que desde este martes el INTI "contará con nuevas autoridades".

Antes de la "guerra" de Bukele contra las pandillas, la Mara Salvatrucha y Barrio 18 acosaban a estudiantes para que se unieran a esas bandas y amenazaban a maestros para que no los denunciaran.

Las nuevas reglas deberán ser respetadas "por más que nos critiquen", aseguró el presidente.

Trigueros sumó el domingo nuevas reglas de "cortesía escolar" a las normas disciplinarias y los alumnos que no las respeten se arriesgan a repetir curso.

Las normas de cortesía, que entrarán en vigencia el 1 de septiembre, incluyen saludar al maestro al entrar al aula, decir "por favor" al hacer una petición y dar las gracias.

Un estudiante con 15 anotaciones de demérito "no podrá ser promovido de grado", dispuso la ministra militar. Sin embargo, podrá reducir las sanciones con labores "de orden y limpieza" y otras actividades.

Los directores que no hagan cumplir estas normas serán sancionados, advirtió Trigueros, quien viste regularmente uniforme de camuflaje.

Bukele goza de una gran popularidad en el país por reducir a mínimos históricos la violencia criminal con su "guerra", que se ampara en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial.

El régimen de excepción es criticado por grupos de derechos humanos, que afirman que hay miles de inocentes tras las rejas.

Te recomendamos