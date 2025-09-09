Brasil denuncia el despliegue de EE.UU. en el Caribe, Venezuela blinda su frontera

Maduro moviliza tropas, mientras Lula calificó la presencia de buques de guerra y 4.000 efectivos como "un factor de tensión"

Brasil denunció el lunes 8 de septiembre de 2025, la presencia militar de Estados Unidos en aguas del sur del Caribe en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, que aumentó las tropas en sus fronteras.

Estados Unidos desplegó buques de guerra con 4.000 efectivos de la marina en el Mar Caribe, cerca de Venezuela y envió el fin de semana una decena de cazas F-35 a Puerto Rico como parte de un operativo antinarcóticos.

"La presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región", dijo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al abrir una reunión virtual de los BRICS, en la que también participó su par chino, Xi Jinping, y el ruso Vladimir Putin, ambos aliados de Venezuela.

El despliegue coincide además con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de nexos con el narcotráfico.

Petro insistió en que el ataque de navíos militares estadounidenses a una embarcación civil venezolana en el Caribe que supuestamente portaba drogas y que dejó once muertos tiene que ser tratada como un asesinato. https://t.co/RKYnXozP6g — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 9, 2025

Visita del jefe del Pentágono

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, realizó una visita sorpresa a Puerto Rico este lunes, según anunció la gobernadora de ese territorio, Jenniffer González, en la red social X.

González agradeció a Trump "y a su gobierno por reconocer el valor estratégico que Puerto Rico tiene para la seguridad nacional de Estados Unidos y la lucha contra los cárteles de la droga" en el hemisferio, "perpetuada por el narcodictador Nicolás Maduro".

¿Qué está pasando en Nepal? Claves de la crisis política y social que sacude al país Leer más

Hegseth también visitó el USS Iwo Jima, uno de los ocho buques de la Marina en el Caribe, según una publicación del Pentágono en redes sociales.

La publicación incluía un video de Hegseth dirigiéndose al personal militar a bordo del barco de guerra, con el jefe del Pentágono diciéndoles que estaban trabajando para "poner fin al envenenamiento del pueblo estadounidense", en alusión al narcotráfico.

La visita se produce una semana después de que Estados Unidos informó sobre el ataque a una supuesta embarcación de contrabando de drogas procedente de Venezuela, una acción que, según Trump, mató a 11 presuntos narcotraficantes de la pandilla Tren de Aragua, declarada organización terrorista por su gobierno.

Trump además advirtió el viernes a Venezuela que sus aviones serán "derribados" si representan una amenaza, luego de que cazas venezolanos sobrevolaran un buque estadounidense en el Caribe.

El gobierno de Venezuela califica los señalamientos por narcotráfico de "gran farsa".

La vicepresidenta y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que Washington busca "asegurarse un territorio geográficamente que le sea noble a las rutas del narcotráfico y asegurar las inmensas reservas energéticas de nuestro país".

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth (c), hablando con militares en la Base Aérea Muñiz este lunes, en el municipio de Carolina (Puerto Rico). EFE

Diosdado Cabello anunció que el fin de semana el Partido Socialista Unido (PSUV) de Venezuela debatirá y recibirá propuestas para defender al país de lo que Caracas denuncia como las "amenazas" que representa la movilización militar de Estados Unidos. https://t.co/PoqlU1YylD — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 8, 2025

"Tu Vietnam Latinoamericano"

"Ecucha pitiyankee lo que te voy a decir: tú a mi país no lo vas a intervenir. Escucha gringuito: estamos preparados, toda la juventud, te estamos esperando (...) seremos tu Vietnam Latinomericano", coreaban un grupo de 300 jóvenes chavistas al término de un curso de adiestramiento militar en La Guaira.

Drones suicidas: una estrategia con centenares de muertos y heridos en Haití Leer más

Los militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) recibieron preparación sobre el manejo de fusiles de guerra y tácticas defensivas para enfrentar una eventual invasión.

RELACIONADAS Ejército colombiano rescata a 27 de los 72 militares retenidos en zona de conflicto

Maduro, en tanto, aumentó a 25.000 los efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe.

La movilización refuerza operaciones en los estados de Táchira y Zulia, cerca de la frontera con Colombia.

También se refuerza la vigilancia en la fachada caribeña, incluyendo costas de la Guajira y en el estado Falcón, donde están las refinerías de petróleo más importantes del país.

Amplía además su presencia en la fachada oriental Caribeña-Atlántica, en los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, este último fronterizo con Guyana.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!