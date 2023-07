Boric no ofende por comentario de Lula sobre su actitud en cumbre UE-Celac

El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró hoy miércoels 19 de juliode 2023 no sentirse "ofendido" por las observaciones de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo haber visto a Boric con "un poco más de ansiedad que los demás" mandatarios en reciente cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Boric: "No queremos una Constitución partisana, sino una que promueva los acuerdos" Leer más

Desde la estación ferroviaria parisina de la Gare de Lyon, a la que llegó procedente de Suiza, Boric restó importancia a las críticas de Lula, formuladas a cuenta de la falta de sintonía entre ambos países en el grado de condena de la invasión rusa de Ucrania. El presidente brasileño atribuyó esa ansiedad a la inexperiencia del mandatario chileno (37 años).

"No me siento ofendido, me siento muy tranquilo, las veces que he tenido oportunidad de conversar con él (Lula) he tenido la mejor impresión, somos de la misma familia política y hoy día podemos tener matices en torno a esto, pero la posición de Chile es de principios", agregó, en alusión a la firme condena de su país a la invasión rusa.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ofrece declaraciones a los medios a su llegada este miércoles19 de julio de 2023, a la Gare de Lyon de París (Francia) efe Edgar Sapiña Manchado

Mientras Lula mantiene una posición más tibia al respecto -Brasil mantiene una fluida relación con el Kremlin y no ha participado en ninguna clase de embargo-, Boric incidió de nuevo en censurar el papel de Rusia en la guerra.

"Hay que ser categóricos, claros y no hay que dejar espacio a la duda", abundó el mandatario chileno, quien aseveró que lo que hubo fue "una agresión inaceptable" a Ucrania por parte de Rusia. "El día de mañana podríamos ser nosotros. Ninguna potencia puede pasar por encima del Derecho internacional", agregó.

El presidente denunció que hoy mismo misiles rusos destrozaron zonas de producción de grano en Ucrania, algo que impacta en los precios de los mercados internacionales y, por lo tanto, al bolsillo de los chilenos.

Boric acepta la renuncia de una ministra de su núcleo duro por problema de salud Leer más

Cuestionado de nuevo sobre las palabras de Lula (77 años), Boric insistió en que le tiene "respeto infinito y mucho cariño" y recordó, en alusión a la inexperiencia que le atribuye el dirigente brasileño, que esta cumbre UE-Celac era la primera de otros muchos mandatarios, pues hace ocho años que no se celebraba.

Después de visitar Madrid, Bruselas y Ginebra, Boric concluye en París su gira europea. Hasta este viernes tendrá una apretada agenda en la que se incluye un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, así como una reunión con empresarios, entre otros compromisos.