Boluarte tiene 34 denuncias en su contra, confirma la fiscal general de Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, tiene un total de 34 denuncias presentadas en su contra, confirmó este domingo 9 de marzo de 2024 la fiscal general del país, Delia Espinoza, quien rechazó que el Ministerio Público pretenda dar un "golpe de Estado blando", como afirmó la mandataria al quejarse de ser víctima de acoso político.

"La señora (Boluarte) dice que se siente agobiada, que se le está persiguiendo irracionalmente, es falso", declaró Espinoza en entrevista con el programa dominical Cuarto Poder del canal América Televisión.

La fiscal de la nación precisó que la mayoría de denuncias contra la gobernante han sido presentadas por ciudadanos, pero aclaró que "no se le está llamando a declarar por los 34 casos, se le está llamando solamente en los que es estrictamente necesario un esclarecimiento a través de su declaración".

"En los demás casos se recaban documentos, testigos, algunas pericias", señaló Espinoza.

La fiscal general negó el supuesto acoso político señalado por Boluarte y pidió que no se confunda el ejercicio de la política con el ejercicio del derecho.

CITADA A DECLARAR POR VARIOS CASOS

"Los políticos ejercen política, perfecto, es su ámbito. Nosotros ejercemos el derecho y vamos a continuar haciéndolo", expresó Espinoza.

La fiscal atribuyó las palabras de Boluarte, al acusar a la Fiscalía de pretender desestabilizar al Gobierno, a que toda persona denunciada suele ponerse "tensa" y que "de pronto pueden decir cualquier cosa".

"Por lo tanto, nosotros al no ejercer política, ¿cómo vamos a promover un golpe (de Estado)? No entiendo, la verdad, no sé cómo se haría sinceramente. Lo que sí dejo muy en claro es que estamos cumpliendo con un debido proceso", manifestó Espinoza.

Boluarte ha sido citada en varias ocasiones al despacho de Espinoza para declarar por varios casos, en algunos de los cuales se ha rehusado a contestar, a raíz de las investigaciones preliminares por los fallecidos y heridos en las protestas de 2022 y 2023, en el presunto encubrimiento de la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y sobre las joyas y relojes de lujo recibidas de un gobernador regional, entre otros temas.

