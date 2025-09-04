Arte que limpia: venezolano crea esculturas con desechos del Lago de Maracaibo

Para limpiar los riachuelos de Maracaibo, Yhorby Ventura transforma neumáticos y chatarra en guacamayas y Transformers

Un 'minion' sosteniendo un aire acondicionado, una guacamaya abriendo sus alas y un 'Transformer', son algunas de las esculturas que ha creado el venezolano Yhorby Ventura con material reciclado, como una forma de limpiar los riachuelos que desembocan en el Lago de Maracaibo, el más grande de tipo natural en Suramérica.

"La parte de los materiales de reciclaje es por incentivar a otras personas a utilizar ese material que muchas personas descartan o lo ven como inservible", explicó Ventura a EFE, un técnico en refrigeración de 49 años, que este año decidió dedicarse a desarrollar su arte.

Ventura, oriundo de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), indicó que desde niño ha estudiado diferentes técnicas como el dibujo técnico, la serigrafía, dibujo libre, arte audivisual y diseño gráfico, aunque no se graduó formalmente de la universidad.

Sin embargo, indica que este año arrancó a desarrollar este tipo de esculturas luego de que un empresario le solicitara "una hormiguita" y una "abejita", hecha de piedras y cabillas, para adornar la casa de su mamá.

Posteriormente, dijo, decidió crear una iguana a partir de neumáticos, a la que bautizó como 'la iguana mollejúa' (adjetivo coloquial para describir algo grande), porque, señala, se dio cuenta de la versatilidad de este material.

También hizo una guacamaya con láminas de zinc y el 'Transformer' -que evoca a la película homónima- con piezas de reciclaje de autos, motos y bicicletas.

De la impotencia a la acción

Ventura explica que la preocupación de ver a sus vecinos lanzando la basura en los riachuelos que desembocan en el Lago de Maracaibo lo llevó a empezar a crear estas esculturas.

"Obviamente me afectaba a mí directamente y me sentí como impotente porque a lo que llovía la cañada (riachuelo) se llevaba todo y eso iba a dar al Lago. Entonces decidí poco a poco, con mis propios recursos (...) fui limpiando, fui pintando, colocando luces, alumbrado, colocando cámaras de seguridad, colocando avisos y todas esas cosas en conjunto han ayudado a que la comunidad entienda que por lo menos no se debe botar basura en las cañadas", añadió.

Además, destacó que ha recibido una reacción positiva de sus vecinos en cuanto a la creación de estas figuras.

"Quedan asombrados, o sea, me imagino que quedan asombrados porque como son cosas que las personas descartan y verlas transformadas en belleza, en algo genial, no se lo imaginan", sostuvo.

Ventura explica que tiene en mente otros proyectos, pero, añade, todo depende de la parte económica, así como de la ayuda de otros comercios de la zona.

El artista rememora que para la creación del 'Transformer' recorrió varios talleres mecánicos cerca de su casa, con una carretilla, para poder recoger las piezas que eran compradas o donadas.

"Al yo presentar esto como proyecto se animaban, se entusiasman y me lo daban, las partes. Todos los talleres de alrededor, casi todos, la mayoría me apoyaron, yo quería que ellos también tuvieran su granito (de arena)", agregó.

