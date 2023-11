Argentina: Javier Milei busca afianzar alianzas con partidos opositores

Hecho. Se han mencionado figuras, pero aún no se oficializa el Gabinete.

La debilidad de La Libertad Avanza, espacio joven en la vida política de Argentina, obligó al presidente electo, Javier Milei, a afianzar alianzas con otros espacios opositores para robustecer su futuro Ejecutivo con vistas a un escenario que podría verse muy convulsionado cuando deba aplicar duras medidas de ajuste.

Argentina: antes que vivir de rodillas, Milei Leer más

Las agitadas jornadas que se viven en el 'búnker' de la formación de ultraderecha desde el triunfo de Milei en la segunda vuelta presidencial del pasado domingo evidencian las dificultades de La Libertad Avanza (LLA) para conformar el equipo que estará a cargo del Gobierno desde el próximo 10 de diciembre.

Una poco prolija danza de nombres, con nombramientos confirmados y luego descartados, otros nunca oficializados pero cuyos protagonistas ya actúan como ministros y un sinfín de rumores desnudan el complejo armado del rompecabezas del futuro Ejecutivo.

Lea también: Milei arma y desarma el puzzle de su futuro gabinete al calor de las alianzas

Una de las razones es, según analistas políticos, la falta de estructura propia y de experiencia de la LLA, una formación creada a mediados de 2021.

“Es un grupo de algunos profesionales, algunos políticos y gente de los medios. No tiene estructura territorial y, de hecho, no tienen intendentes (alcaldes) ni gobernadores. Y, salvo pocas excepciones, no tiene cuadros políticos. El resto es gente del sector privado sin experiencia en la Administración pública”, dijo a EFE Patricio Giusto, director de la consultora Diagnóstico Político.

Desde el círculo más cercano a Milei insisten en que no se anunciará formalmente la composición del Gabinete hasta el 10 de diciembre y que elegirán “a los mejores”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!