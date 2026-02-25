Alerta en Florida: Incendio forestal en Everglades amenaza viviendas y carreteras

El fuego lleva tres días activo y afecta a más de 5.000 hectáreas; la sequía extrema en el sur de EEUU agrava la emergencia

Autoridades en Florida alertaron este miércoles 25 de febrero de 2026, del humo en carreteras y algunas zonas residenciales por el incendio forestal que persiste sin control desde la noche del lunes en los Everglades, una de las principales reservas naturales del sur de Estados Unidos.

El llamado 'Incendio Nacional' ('National Fire') ha quemado 13.589 acres (casi 5.500 hectáreas) en la Reserva Nacional del Gran Ciprés, cerca del Refugio Nacional de la Pantera de Florida, según el mapa del Fire Enterprise Portal (EGP) que muestra el Departamento de Agricultura de Florida.

El área afectada, en el condado de Collier, es casi la mitad de la reportada el martes, cuando las llamas habían alcanzado un estimado de 25.000 acres (más de 10.000 hectáreas), pero el sistema indica que los bomberos aún no han contenido un 0 % del incendio, que amenaza a 100 viviendas.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) en Miami advirtió de "preocupación por una visibilidad reducida" en la carretera aledaña al siniestro, llamada 'Alligator Alley' (callejón de los caimanes), al compartir imágenes de usuarios que muestran el avance del humo en el camino.

"Con vientos ligeros y una atmósfera estable, el humo denso podría quedar una vez más atrapado cerca del suelo, lo que podría resultar en peligrosas condiciones de manejo debido a la reducción de visibilidad en la cercanía del incendio", indicó el NWS en un aviso.

WOW! The National Fire in southwest Florida is getting very close to impacting I-75. It is now a 25,000+ acre fire and continues to spread in the Florida Everglades. This is about 25-30 minutes east of Naples, FL. @fox35orlando pic.twitter.com/bRFOw6OUjE — Noah Bergren (@NbergWX) February 24, 2026

Sequía extrema aviva incendios

El Condado de Highlands, vecino de Collier, emitió una alerta por el humo en la que expuso que los residentes podrían afrontar condiciones brumosas y olor a quemado.

"Debido a los vientos cambiantes, se espera que el humo de este incendio se mueva hacia el norte y pueda empezar a afectar el Condado de Highlands", notificó en un aviso.

El NWS previó "condiciones climáticas de incendios de elevadas a críticas" en las llanuras del sur por las condiciones de sequía.

Este incendio en los Everglades ocurre en medio de las condiciones de sequía "severa" o "extrema" del sur de Florida, donde hay alerta por escasez de agua en ciudades como Miami, y decenas de condados, incluyendo Collier, han prohibido fogatas por temor a incendios forestales.

En lo que va del año, Estados Unidos ya ha registrado cerca de 75 % más incendios forestales que en el mismo lapso de 2025, casi 7.000, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno de Estados Unidos.

Los Everglades han ganado notoriedad también por la apertura el año pasado del centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz', que está a unos 64 kilómetros (40 millas) al sureste del origen del fuego, por lo que una imagen satelital muestra posibles impactos del humo.

