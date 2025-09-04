Escaramuzas y agresiones en cierre de campaña de Javier Milei en Buenos Aires

Intercambio de golpes y botellazos tras su discurso. Ocurre una semana después de que fuera apedreado en otro evento

Opositores y simpatizantes del presidente de Argentina, Javier Milei, se enfrentan durante el cierre de campaña este miércoles 3 de septiembre de 2025, en Moreno (Argentina).

Peleas e intercambio de piedras y botellas se registraron este miércoles 3 de septiembre de 2025, en las inmediaciones del acto que encabezó en Buenos Aires el presidente argentino, Javier Milei, en medio de una polémica por la seguridad del lugar elegido, que había sido criticada por el gobierno provincial.

Milei asistía a un acto de cierre de campaña de cara a los comicios legislativos de medio término de la provincia de Buenos Aires, que tendrán lugar el próximo domingo.

Al finalizar el evento, algunos grupos que la prensa argentina identificó como adversarios políticos protagonizaron escaramuzas con golpes de puño, agresiones verbales, piedrazos e incluso botellazos, constató la AFP en el lugar.

Antes del acto había temor por parte de autoridades provinciales como el gobernador de Buenos Aires, el opositor peronista Axel Kicillof, quien señaló que el lugar elegido no estaba preparado para acoger el evento.

"Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse", había advertido en X Kicillof.

Hace una semana, Milei fue atacado a pedradas y debió ser desalojado de otro acto partidario en la periferia sur de la capital argentina, en medio de una caravana que contó con una inusual escasa presencia policial, según constató la AFP.

Este miércoles el mandatario salió sin problemas con su comitiva del precario club barrial de Moreno, en la periferia oeste de la capital.

VIDEO | El presidente de Argentina, Javier Milei, fue evacuado este miércoles durante un acto electoral después de que el vehículo en el que se desplazaba fuera apedreado. pic.twitter.com/bFd10d7uDW — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 27, 2025

Simpatizantes del partido La Libertad Avanza (LLA) asisten al cierre de campañas este miércoles, en Moreno (Argentina). EFE

Tormenta política por audios

Milei atraviesa el peor momento en sus 21 meses de gobierno, con denuncias de corrupción que salpican a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Soporta además una crisis de confianza de los mercados financieros que disparó la cotización del dólar, lo que obligó al gobierno a intervenir en el mercado el martes a través del Tesoro.

La popularidad del presidente se pondrá a prueba en las elecciones del domingo en Buenos Aires y en las legislativas nacionales del 26 de octubre.

En ese contexto, Milei acusa de "operaciones difamatorias" la investigación de la Justicia por supuestos sobreprecios en la provisión de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Audios atribuidos al extitular de la Andis Diego Spagnuolo, despedido por el gobierno en cuanto estalló el escándalo, atribuyen a Karina Milei el cobro de un 3% de estos pagos.

La difusión de estos audios y otros de la hermana del presidente causaron un terremoto dentro del gobierno, que solicitó a la Justicia investigar el asunto como un caso de "espionaje" en la Casa Rosada.

Un juez ordenó el lunes cesar la difusión de los audios de Karina Milei, medida condenada por la organización Periodistas Sin Fronteras como "una grave amenaza a la libertad de prensa".

