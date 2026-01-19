Accidente de trenes en Córdoba: uno de los más graves de Europa este siglo

Accidente ferroviario en Córdoba deja 39 muertos y se ubica entre los más graves de Europa este siglo

Pantalla de salidas en Atocha, Madrid, tras el corte de circulación por el choque de trenes en Córdoba.

El descarrilamiento de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz (sur de España), ocurrido este domingo 18 de enero, dejó al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos, convirtiéndose en uno de los siniestros ferroviarios más graves registrados en Europa en lo que va de este siglo.

RELACIONADAS Qué se sabe del choque de dos trenes en España con al menos 39 muertos

Accidente de trenes en España deja al menos 39 muertos y más de 150 heridos Leer más

Antecedentes de tragedias ferroviarias en España y Europa

El antecedente más grave de este tipo de tragedias en Europa también ocurrió en España. En julio de 2013, un total de 80 personas murieron y 130 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que realizaba la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, cerca de Santiago de Compostela, en la región de Galicia.

Para hallar un siniestro ferroviario con un número mayor de víctimas mortales en el continente europeo es necesario retroceder hasta 1998.

El 3 de junio de ese año, 98 personas fallecieron y 120 resultaron heridas en la localidad de Eschede, al norte de Alemania, cuando un tren de alta velocidad ICE, que cubría el trayecto Múnich-Hamburgo, se estrelló contra el pilar de un puente mientras circulaba a 200 kilómetros por hora.

Principales accidentes ferroviarios en Europa desde el año 2000

A continuación, un recuento cronológico de los siniestros de tren más graves ocurridos en Europa en lo que va del siglo:

22 de julio de 2004 – Turquía: 38 personas murieron al descarrilar en un túnel de Pamukova, al noroeste del país, el tren de alta velocidad que cubría la ruta Estambul-Ankara.

23 de enero de 2006 – Montenegro: 46 fallecidos y 135 heridos, entre ellos 75 niños, tras el descarrilamiento de un tren cerca de Podgorica. Las investigaciones apuntaron a un posible fallo en los frenos.

12 de octubre de 2010 – Ucrania: 43 víctimas mortales dejó el peor accidente ferroviario en la historia del país, al colisionar una locomotora con un autobús de pasajeros cerca de Márganets, en la región de Dneproprtovsk, en un paso a nivel sin vigilancia.

24 de julio de 2013 – España: 80 muertos y más de 130 heridos al descarrilar un tren de alta velocidad en Angrois, Galicia, que realizaba el trayecto Madrid-Ferrol.

12 de julio de 2016 – Italia: 23 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas al chocar dos trenes regionales que circulaban por una vía única entre Andria y Corato, en la región de Apulia.

8 de julio de 2018 – Turquía: 24 fallecidos y 73 heridos tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros cerca de Sarılar, en la provincia de Tekirdağ, al noroeste del país, en la línea que conecta Edirne con Estambul.

Un siglo marcado por la seguridad ferroviaria

Las tragedias ferroviarias ocurridas en Europa durante las últimas décadas han impulsado profundas revisiones en los sistemas de transporte y protocolos de seguridad. Sin embargo, el accidente de Córdoba vuelve a evidenciar que, pese a los avances tecnológicos y a los controles implementados, el riesgo nunca desaparece por completo.

Este tipo de siniestros reabren el debate sobre el estado de las infraestructuras, el mantenimiento de los trenes y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención. Las investigaciones en torno al caso de Adamuz serán determinantes para establecer responsabilidades y evitar que una tragedia de esta magnitud vuelva a repetirse.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!