Multas por no votar en Ecuador: montos y cómo pagarlas

Conoce las sanciones por no votar este domingo 13 de abril, cómo evitar multas y las reglas del proceso electoral

Las multas y sanciones por no cumplir con el voto obligatorio serán un factor clave en las elecciones presidenciales 2025 en Ecuador.

Los ciudadanos ecuatorianos deberán acudir a las urnas este domingo 13 de abril de 2025 para elegir entre Daniel Noboa y Luisa González, en lo que promete ser una de las contiendas presidenciales más esperadas de la historia reciente. Sin embargo, en este escenario electoral no solo importa el voto en sí, sino también las reglas que rigen el proceso, especialmente las sanciones para aquellos que decidan no participar.

Multas por no votar en las elecciones de Ecuador 2025

En Ecuador, el voto es un derecho, pero también una obligación para los ciudadanos entre 18 y 65 años. Quienes no se presenten a las urnas el día de las elecciones, se arriesgan a enfrentar una multa que corresponde al 10% del Salario Básico Unificado (SBU), es decir, unos 47 dólares. Aunque el sufragio es obligatorio para la mayoría, hay excepciones. Los jóvenes de 16 y 17 años, los adultos mayores de 65, los ecuatorianos en el exterior y algunas otras personas están exentos de este deber cívico.

Sanciones para miembros de las JRV y violación de reglas electorales

Sin embargo, las penalizaciones no se limitan solo a aquellos que no votan. El proceso electoral también regula otros comportamientos durante la jornada. Por ejemplo, quienes fueron designados como miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) y no se presenten a cumplir con su tarea, deberán pagar una multa de 70.50 dólares, equivalente al 15% del salario básico. Además, la ley es clara al respecto de las malas prácticas durante la votación: tomar fotos de la papeleta está prohibido, y quienes infrinjan esta norma podrían enfrentar sanciones de hasta 32.900 dólares, además de la pérdida de sus derechos políticos.

Para aquellos que son designados a las JRV, hay aún más responsabilidades. Si no asisten a la capacitación previa, recibirán una multa de 47 dólares por no cumplir con esta obligación, además de la sanción de 70.50 dólares por no integrarse a la junta el día de las elecciones. Y si abandonan su puesto sin justificación antes de que termine el escrutinio, las multas pueden ser mucho mayores, llegando a un rango de entre 5.170 y 9.400 dólares.

Ley seca y otras restricciones durante las elecciones en Ecuador

El día de las elecciones también está marcado por una serie de restricciones, como la ley seca, que prohíbe la venta y consumo de alcohol. Quienes violen esta disposición enfrentarán una multa del 50% del Salario Básico Unificado, es decir, unos 235 dólares.

Es fundamental que los ciudadanos comprendan que, más allá de su derecho a votar, el proceso electoral está regulado por un conjunto de normas que buscan garantizar la transparencia y el orden durante las elecciones. Las sanciones por no acatar estas reglas pueden ser severas, por lo que es importante informarse y cumplir con todos los requisitos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

