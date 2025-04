¿Qué pasa si no voto en la segunda vuelta electoral? Esto dice la ley

Ecuador se prepara para la segunda vuelta presidencial. Conoce cómo votar, las excepciones y las consecuencias de no hacerlo

Más de 13,8 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas este domingo 13 de abril de 2025 para decidir quién asumirá la Presidencia de la República en la segunda vuelta de las elecciones. Con Daniel Noboa y Luisa González como los contendores, este fin de semana será crucial para el futuro político de Ecuador. Sin embargo, antes de acudir a las urnas, es importante entender cómo funciona el proceso y qué sucede si no se cumple con el deber de votar.

En Ecuador, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre los 18 y los 64 años, con algunas excepciones. Quienes no están obligados a votar son los adolescentes de 16 y 17 años, los adultos mayores de 65, los ecuatorianos que residen en el exterior, los miembros activos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional, así como las personas con discapacidad o quienes no sepan leer ni escribir. El resto de la población, es decir, aquellos que sí deben votar, deberán hacerlo entre las 07:00 y las 17:00 horas del 13 de abril, en el recinto electoral que les haya sido asignado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Consecuencias de no votar: multas y requisitos para trámites públicos

El no cumplir con este deber cívico puede resultar en una multa equivalente al 10% del Salario Básico Unificado (SBU), lo que en este momento es $47, dado que el salario básico se encuentra en $470. Además, esta sanción no solo tiene un impacto económico, sino que también es un requisito para poder realizar trámites públicos en el futuro. Por lo tanto, si decides no votar, es necesario que pagues la multa para poder gestionar cualquier trámite ante el Estado más adelante.

¿Cómo justificar tu inasistencia en las elecciones presidenciales de Ecuador?

Sin embargo, existen ciertas justificaciones legales para quienes no puedan asistir a votar. Aquellos que no puedan hacerlo por razones de salud o por un impedimento físico podrán presentar un certificado médico, ya sea del sistema público o privado de salud. También se contempla la posibilidad de justificar la inasistencia si el ciudadano sufre una calamidad doméstica grave el día de las elecciones o en los días previos. Además, los ecuatorianos que se encuentren fuera del país o que regresen el mismo día de la elección también están exentos de votar.

En estos casos, los ciudadanos deberán presentar la documentación pertinente ante la Delegación Provincial Electoral más cercana, junto con su cédula de identidad. Dependiendo de la razón, podrían ser necesarios un certificado médico, un pasaporte sellado o un acta de defunción en caso de un fallecimiento en la familia.

