Mónica Palacios: Esta es la sanción que podría recibir por iniciar cruce verbal

La legisladora de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, podría ser suspendida por hasta 90 días del cargo, luego de haber señalado a la ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, como cómplice de una banda criminal. Comentario que propició un cruce verbal entre ambas durante la sesión de la Comisión ocasional de la Asamblea que investiga el asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Según Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, las acusaciones que Palacios soltó contra la ministra de Gobierno pueden "encuadrarse en faltas administrativas leves, graves y muy graves, que tienen como sanción la suspensión sin sueldo". Aunque, recalca Celi, los legisladores podrían argumentar que "esto se aplica solo para funcionarios".

Celi, en conversación con este Diario, cita que la actuación de Palacios contra Palencia podría enmarcarse en el articulo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el que se estipula como acciones muy graves las siguientes:

"Provocar incidentes violentos o instigación a la violencia en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o las comisiones especializadas". "Expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa y de las comisiones especializadas".

En ese sentido, según el articulo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, quien incurren en esta norma es sancionado con la suspensión de 30 a 90 días de sus funciones.

Para Mauricio Andino, experto en derecho parlamentario, es importante aclarar que la conducta de la asambleísta Palacios no se encuadran en ninguna de las siete causales o prohibiciones que estipula el articulo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que son sancionadas con censura o destitución, previo al trámite correspondiente.

La aclaración de Andino se basa en la intención del movimiento Construye de presentar una denuncia ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional contra Palacios por incurrir en el articulo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa: "Esta conducta que tanta polémica generó no se adecua en ninguna de la prohibiciones. Lo cual en estricto derecho no procede. El Comité no encontraría bases o fundamentos jurídico para llegar elaborar un informe que recomienda la destitución de la asambleístas".

EL CRUCE VERBAL

La legisladora correísta, Mónica Palacios, acusó sin prueba alguna a la ministra porque, según sus declaraciones, "hizo varias preguntas a la ministra (Palencia) y no quiso responder porque está encubriendo a bandas narcoterroristas así como lo hicieron otros".

Esto pese a que Palencia aclaró, al iniciar la sesión, que no podía emitir mayor información sobre el caso porque el 6 de febrero recibió un oficio de la Fiscalía donde se le prohibía dar información de circulación restringida sobre el asesinato, ya que la sesión no era reservada.

La pregunta a la que se refirió Palacios, previo a señalar a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, como cómplice, fue si la banda delictiva de 'Los Lobos' fue identificada como autores materiales del magnicidio de Fernando Villavicencio.

"No le admito que usted diga que yo encubro a nadie", reaccionó Palencia tras escuchar a Palacios, golpeando el escritorio en el que se encontraba sentada. "Yo me estoy jugando la vida persiguiendo. No le admito, gritó la ministra, abandonando el pleno de la Asamblea.

