Mónica Palacios: Los incidentes protagonizados en su corta vida política

En la comparecencia de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, a una sesión de la Comisión Ocasional que investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, se registró el incidente más reciente que ha protagonizado Mónica Palacios, la asambleísta de la Revolución Ciudadana por Estados Unidos y Canadá.

La legisladora del correísmo dijo que la ministra no había sido capaz de responder las preguntas que se le hacían. “¿Porque está encubriendo a esta banda delictiva?”, dijo Palacios ante los presentes.

Luego la bandida @MoniPalaciosZ insinuó que la ministra @Palencia3Monica encubre a los GDOs. La revictimizacion hacia nosotras provino de los enemigos de toda la vida de nuestro padre. #Caerán pic.twitter.com/07xEaANbvO — Killa Pedrá (@agentedelcaos33) February 8, 2024

Esa fue una de las últimas insinuaciones que Palacios le hizo a Palencia. Cuando le tocó el turno de preguntar, la legisladora se refirió a un tema que no tenía que ver con la comparecencia de la secretaria de Estado. Palacios le cuestionó la demora que ha tenido un pedido de información que hizo sobre el Plan Fénix.

"No lo ha hecho (entrega de información) y me imagino porque no lo tiene y no existe. Por favor, señora ministra, hablemos con la verdad. (Por favor, le dice la presidenta de la Comisión para que Palacios se ciña al tema). Voy al punto señora presidenta, tiene toda la razón", dijo Palacios a Palencia.

Las preguntas que hizo la asambleísta del correísmo estaban relacionadas con la materialidad del crimen, es decir, con el hecho en sí, cómo se ejecutó el asesinato y otros detalles muy particulares.

El enfoque de las interrogantes fue cuestionado por Palencia. Otros asambleístas también aclararon que la comisión ocasional no analiza la materialidad. Uno de ellos, Jorge Peñafiel, señaló que se busca conocer al autor político del crimen.

El ambiente se tornó tenso cuando la asambleísta Palacios insistió y fue más directa: "¿Porque está encubriendo a esta banda delictiva?”.

En ese momento, Palencia se molestó, increpó a Palacios y salió del recinto legislativo. Minutos previos, ella insistió en que no podía responder preguntas sobre la materialidad del crimen y pidió que si habían más consultas que se las remitan por escrito.

Otro de los episodios de incidentes que ha protagonizado Mónica Palacios se registró en el cambio de mando presidencial, el 23 de noviembre pasado. En el momento que Guillermo Lasso dejaba el hemiciclo de la Asamblea Nacional, después de que se posesionó a Daniel Noboa como presidente de la república, la legisladora correísta gritó "¡Fuera, Lasso, Fuera!".

#AHORA | Mónica Palacios, asambleísta correísta, gritó fuera, Lasso, fuera; al salir este del recinto legislativo en calidad de expresidente. pic.twitter.com/lvGzoGjRFO — Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) November 23, 2023

Esa conducta fue reprochada en redes sociales debido a que afectaba la solemnidad de la ceremonia, de la que participaban delegaciones extranjeras. Luego del incidente, ella djo que lo volvería a hacer.

El 17 de noviembre pasado, se posesionaron los asambleístas electos en los comicios adelantados de agosto, tras la activación de la figura de la muerte cruzada por parte del entonces presidente Guillermo Lasso.

Cuatro semanas después, Palacios volvió a convertirse en tendencia en la red social X, cuando intentó saltarse el orden de intervenciones previsto para manifestarse sobre el entonces proyecto de Ley Económica que envió Noboa.

La presidenta de la Comisión de lo Económico, Valentina Centeno, le aclaró a Palacios que había un orden. La legisladora se negó a entregar el micrófono a la persona que acercaba el aparato a los intervinientes.

Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, y mano derecha del presidente Daniel Noboa, no me permitió participar con mis observaciones a la #LeyEvasora, a pesar de que pedí mi intervención por escrito a la comisión. La censura de la que fui víctima se… pic.twitter.com/kYIbRS7gXh — Mónica Palacios (@MoniPalaciosZ) December 15, 2023

Palacios también es activa en redes sociales. Desde esas plataformas, sobre todo X, emite comentarios sobre diferentes temas. Lo hace también con emoticones y videos a los que intenta darle un tono de sarcasmo.

¡Este es el país que nos deja Guillermo Lasso! ⤵️ #900díasDeTerror pic.twitter.com/vF9k2cTuVv — Mónica Palacios (@MoniPalaciosZ) November 22, 2023

