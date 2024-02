¿Qué dijo la asambleísta correísta que alteró a la ministra Mónica Palencia?

La legisladora de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, acusó a la ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, de encubrir a una banda narcoterrorista. El señalamiento se dio como respuesta a la comparecencia de la ministra ante Comisión ocasional de la Asamblea que investiga el asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Noboa respalda a ministra de Gobierno tras incidente en la Asamblea Nacional Leer más

La legisladora correísta, Mónica Palacios, acusó sin prueba alguna a la ministra porque, según sus declaraciones, "hizo varias preguntas a la ministra (Palencia) y no quiso responder porque está encubriendo a bandas narcoterroristas así como lo hicieron otros".

Esto pese a que Palencia aclaró, al iniciar la sesión, que no podía emitir mayor información sobre el caso porque el 6 de febrero recibió un oficio de la Fiscalía donde se le prohibía dar información de circulación restringida sobre el asesinato, ya que la sesión no era reservada.

La pregunta a la que se refirió Palacios, previo a señalar a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, como cómplice, fue si la banda delictiva de 'Los Lobos' fue identificada como autores materiales del magnicidio de Fernando Villavicencio.

Lee también: Construye llevará a Mónica Palacios a Comisión de Ética

"No le admito que usted diga que yo encubro a nadie", reaccionó Palencia tras escuchar a Palacios, golpeando el escritorio en el que se encontraba sentada. "Yo me estoy jugando la vida persiguiendo. No le admito, gritó la ministra, abandonando el pleno de la Asamblea.

UNA ACUSACIÓN QUE SERÁ JUZGADA

Mónica Palencia dice que el SNAI debe conocer sobre alertas de fuga Leer más

La legisladora del correísmo, Mónica Palacios, está en la mira de la bancada del movimiento Construye. Tras el incidente con la ministra Mónica Palencia en la Comisión Ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, el bloque de opositor al oficialismo llevará a la asambleísta a la Comisión de Ética de la Asamblea por su comportamiento en la última sesión de dicha comisión legislativa.

En una publicación en su cuenta oficial de X, el bloque de Construye, organización política que auspició la candidatura presidencial de Villavicencio, reaccionó: "la asambleísta Mónica Palacios cumplió el libreto de RC: incidentar las comparecencias, acusar de delitos a funcionarios públicos, y, distraer la atención de lo importante: ¡el asesinato de Fernando Villavicencio y quiénes son los culpables!", recoge parte de la publicación.

Si quiere leer esta y otras noticias, SUSCRÍBASE AQUÍ