Mónica Palencia dice que el SNAI debe conocer sobre alertas de fuga

La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, defendió los roles que le competen a su cartera de Estado frente a varias preguntas de los legisladores, durante su comparecencia en la Comisión de Participación Ciudadana.

Palencia fue llamada para explicar sobre el sistema de rehabilitación social del país. La funcionaria comenzó indicando, este lunes 5 de febrero del 2024, que en Ecuador no existe un sistema de exclusión social, que no hay centros de privación de la libertad que tengan como finalidad el confinamiento, sino la rehabilitación y la reinserción social.

En ese contexto, dijo que está pidiendo una interpretación al presidente Daniel Noboa sobre si su figura integrará o no el Ministerio del Interior, institución a la que pasan todas las competencias y atribuciones de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública. Esta última será suprimida en 90 días, a partir del 30 de enero del 2024, fecha en la que se emitió el Decreto Ejecutivo 152.

“Yo no sabía que 'Fito' pretendía fugarse, yo me ocupo de mis temas y me ocupo bien. Soy una persona bastante formada. No estoy descuidando la función ni entré a ciegas”, insistió tras su aclaración. Señaló que desconocía “en concreto la potencial fuga” de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito'.

El legislador de la Revolución Ciudadana, Franklin Samaniego, reiteró una pregunta sobre la fuga. Palencia se justificó: “Yo lo que conocí por personas informantes, que me decían que al más alto nivel se había indicado que 'Fito' entraba y salía (de la cárcel). Eso manifesté a la Policía y al Presidente, y él lo que hizo fue tomar decisiones”.

Enfatizó en que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y las cárceles no son de su competencia, que es el SNAI quien administra las cárceles y a quien le compete conocer las alertas.

Presencia de militares

Una vez que culmine el estado de excepción, el conflicto interno no termina, explicó Palencia.

La ministra dijo que se necesita no perder los roles institucionales, como los que se discutan en la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas deben tener una actividad continua. Pero su rol fundamental es defender las estructuras fundamentales del Estado, mientras esas estructuras sigan en riesgos, las Fuerzas Armadas deben seguir ahí, refirió. Destacó que a la fecha hay un proceso de toma de control de las cárceles por parte de las fuerzas del orden.

