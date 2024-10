Una minoría de la Comisión de Salud observa al Hospital Guasmo Sur

Algunos no conocen el caso y prefieren no opinar. De los nueve asambleístas que conforman la Comisión de Salud y Deporte, una minoría ha solicitado información a la administración del Hospital Guasmo Sur y al Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre el estado de los 49 cadáveres en estado de descomposición encontrados en marzo por el exgerente Walter Luna, en un contenedor en condiciones “deplorables”.

Uno de estos es el asambleísta Camilo Salinas, del movimiento Construye, quien solicitó el pasado 10 de octubre información acerca de las acciones que ejecuta la nueva gerencia del hospital, a cargo de Ximena Stay, así como sobre el estado de las cámaras frigoríficas con las que cuenta actualmente el hospital, y si el inconveniente suscitado representa una emergencia sanitaria. Salinas otorgó un plazo de 10 días para recibir la información.

Lo que hoy sucede en el Hospital Guasmo Sur, en un aparente nuevo caso de mal manejo de cadáveres, con la posible inacción de las tres administraciones anteriores, es un problema de fondo y no de forma para el asambleísta socialcristiano Geovanny Benítez, miembro de la Comisión de Salud. Él señala que “no hay una política que permita y obligue a hacer las cosas de manera adecuada. No es posible que haya cadáveres de más de un año y no se los haya inhumado”.

Criterio con el que concuerda el también legislador socialcristiano Marcelo Achi, quien sostiene que “no se puede permitir que esto siga sucediendo en las morgues de la ciudad sin que nadie se haga responsable; ya son dos casos en un semestre”, refiriéndose al caso de la morgue de Medicina Legal, que fue declarada en emergencia en junio pasado debido a cuerpos en estado de descomposición y a la avería en el sistema de refrigeración de sus contenedores. Achi aseguró que realizará acciones para visitar las instalaciones. “Si debemos fiscalizar, lo haremos. Esa es una responsabilidad de la Comisión de Salud”, manifestó.

CONSULTADOS

El presidente de dicha comisión, el asambleísta de la bancada oficialista Jorge Luis Guevara, la asambleísta del correísmo Rosa Mayorga y el asambleísta del movimiento Construye, Manuel Tapia, también miembros de la mesa, fueron consultados por EXPRESO sobre sus opiniones y acciones respecto al tema.

Guevara dijo que había solicitado información al Ministerio de Salud Pública, pero no proporcionó detalles al respecto. Los demás legisladores indicaron que no tenían conocimiento del caso, por lo que no podían comentar al respecto.

En cuanto a los asambleístas Ana Herrera (del correísmo), Ferdinan Álvarez (independiente) y Juan Rosero (independiente), este Diario también solicitó su postura respecto al caso, que está en manos de la Fiscalía y en el que se evidencia la ausencia de protocolos, según un reciente informe al que tuvo acceso EXPRESO. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no contestaron.

