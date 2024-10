El Hospital del Guasmo Sur alberga 49 cadáveres en descomposición y sin identificar

¿Nuevo caso de mal manejo de cadáveres? El hospital del Ministerio de Salud Pública (MSP), Guasmo Sur, alberga en su parqueadero vehicular, de fácil acceso para quienes acuden a la casa médica, un contenedor con 49 cuerpos en estado de descomposición; 14 de ellos sin identificación.

En una denuncia presentada por el exgerente de la casa de salud, Walter Luna Álvarez, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), a la que tuvo acceso EXPRESO, se detalla que el contenedor fue encontrado a inicios de su gestión en malas condiciones, sin refrigeración y con una cantidad de cadáveres no identificada. "La gerencia hospitalaria, en atención a la deplorable condición del contenedor, procedió a llevar a cabo, como medida de autogestión, la frigorificación del mismo, logrando alcanzar una temperatura de 18 grados bajo cero", refiere Luna en la denuncia con fecha del 6 de septiembre.

APARECIERON 14 CÁDÁVERES

Tras la inspección y readecuación del contenedor, la dirección administrativa del hospital realizó una nueva revisión para individualizar y contabilizar los cuerpos, según se detalla en la denuncia. Esto llevó a las autoridades del Hospital Guasmo Sur a identificar 49 cadáveres y no 35, como se había había registrado inicialmente. Es decir, 14 nuevos cadáveres aparecieron sin mayor información.

Hallan 5 cadáveres dentro del yate hundido en Sicilia y buscan al último Leer más

Es por eso que, en la denuncia, el exgerente adjuntó las historias clínicas de los fallecidos, tanto de aquellos identificados como de los no identificados. Sin embargo, se excusó de reportar la causa o la fecha de muerte de los 14 cuerpos encontrados en el contenedor durante la última intervención, argumentando que sus fechas de deceso correspondían a años anteriores.

Además, Luna solicitó una investigación y la colaboración de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión de la Policía para identificar todos los cadáveres. Aseveró que el tiempo transcurrido había sido considerable y, aunque contaba con un listado que incluía información de 35 de los 49 cadáveres, no se había podido asignar nombres a los cuerpos debido a su descomposición.

Según el listado que consta en la denuncia, el contenedor, que hasta este 1 de octubre continúa en el parqueadero del Hospital Guasmo Sur con los 49 cadáveres en su interior, alberga los cuerpos de personas cuya fecha de deceso es el 24 de septiembre de 2022. Es decir, aproximadamente tres años sin ser reclamados por sus familiares ni derivados a trabajo social para su sepultura. También se incluyen personas en situación de calle que murieron en la casa de salud tras un accidente de tránsito, así como extranjeros que fallecieron mientras recibían asistencia médica en el hospital.

EXPRESO solicitó información sobre la denuncia interpuesta por el exgerente Walter Luna al equipo de comunicación del Ministerio de Salud Pública. Se buscaba conocer los detalles del proceso que se debe seguir en los hospitales públicos para el manejo de cadáveres, así como el desarrollo de las pericias para identificar los cuerpos. Sin embargo, se indicó que es un "tema de investigación con la autoridad judicial competente".

¿NO HAY MORGUE?

Un colaborador de la casa de salud, a quien protegeremos su nombre por motivos de seguridad, contó a este diario que el mal manejo de los cadáveres no es una novedad en el centro, pues refiere que en el lugar no cuentan con una morgue, sino con "una salita que ni aire acondicionado tiene". Cuando muere uno de los pacientes, detalló, los almacenan en el contenedor que, según la denuncia del exgerente, no tenía refrigeración a inicios de 2024, cuando inició su gestión. Asimismo, señala que "el problema yace en la atención al usuario y trabajo social, que no realizan el debido proceso".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!