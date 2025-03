Ministro responde a Correa: concurso de frecuencias tiene altos estándares técnicos

El Ministerio de Telecomunicaciones se pronunció sobre el avance en el concurso de frecuencias de radio. El ministro César Martín respondió a una acusación hecha por el expresidente Rafael Correa sobre una supuesta intención de acelerar el proceso.

El pasado 14 de octubre, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) anunció que se habían iniciado “las acciones necesarias para llevar adelante el proceso de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para estaciones de radiodifusión sonora y televisión abierta”.

Esto después de que el presidente Daniel Noboa emitiera el Decreto Ejecutivo 421 en octubre de 2024 con el que se reformó el Reglamento de la Ley de Comunicación. Allí se incluyó una convocatoria para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión. Todo esto a poco más de tres meses de que se iniciará la campaña electoral para los comicios generales del pasado 9 de febrero.

Dicha convocatoria se lanzó el pasado 19 de diciembre según lo explicó la misma Arcotel. “Este proceso busca fomentar la creación de nuevos medios de comunicación social y garantizar el acceso equitativo al uso de frecuencias para la gestión de estaciones comunitarias y privadas de radio y televisión”, señaló la entidad en esa oportunidad.

La ‘alerta’ que lanzó Correa

En X, el expresidente y sentenciado en el caso Sobornos, escribió: “Me informan que en Arcotel se está rompiendo todo procedimiento legal para acelerar el concurso de frecuencias de radio. Están obligando a jóvenes técnicos a firmar documentos que luego les ocasionará serios problemas con Contraloría e incluso Fiscalía”.

Eso motivó la respuesta del ministro Martín. El funcionario explicó: “Ante las mal intencionadas acusaciones realizadas por Rafael Correa, es necesario aclarar que el Proceso Público Competitivo que ejecuta la Arcotel se lleva a cabo con los más altos estándares técnicos y, sobre todo, con la transparencia que caracteriza a nuestro gobierno”.

También informó que el proceso pasó ya la etapa de apertura de postulaciones y para eso se contó con la presencia de un notario público. En ese sentido, el ministro de Telecomunicaciones no desaprovechó la oportunidad para arremeter en contra de Correa. Dijo que durante años, los medios de comunicación no tuvieron seguridad jurídica por no tener en firme los títulos habilitantes.

“Ahora cuestionan nuestra gestión, los mismos que les quitaron la libertad a esos medios”, escribió Martín en su cuenta de la red social X.

