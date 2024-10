Las intenciones del concurso de frecuencias son un misterio | Por Martín Pallares

Más son las preguntas que las certezas que genera la decisión del presidente Daniel Noboa de convocar a un concurso para la concesión de frecuencias para radio y televisión, en plena campaña electoral. El anuncio lo hizo durante la cadena nacional del 14 de octubre.

Es tal el grado de falta de claridad sobre lo que está planteando o, más bien dicho, las dudas que genera el sui géneris momento en que Noboa lo presenta que incluso Fundamedios, la fundación que se especializa en la defensa de la libre expresión, admite no tener aún los elementos para sacar una conclusión clara sobre lo que está tras el planteamiento.

“Encontramos que el llamado a concurso y la reforma al reglamento de la Ley de Comunicación son desconcertantes”, reconoce César Ricaurte, que está estudiando todas las variables posibles sobre el texto del presidente en el que plantea el concurso con el añadido de la reforma al reglamento.

El que el llamado a concurso para concesionar frecuencias se haga coincidiendo con la campaña electoral, es lo que más dudas genera. En realidad, es absolutamente innecesario que ambas vengan pegadas: el llamado a concurso podía haberlo hecho el ministro de Comunicación, César Luis Moreno, por cuenta propia y la reforma al reglamento por otro lado, ya sea desde la misma Presidencia de la República o el Ministerio.

¿Para qué juntan ambas cosas? Hay dudas, por ejemplo, de que eventualmente en algún momento la Corte Constitucional declare inconstitucional las reformas al reglamento a la Ley de Comunicación que está planteando Noboa y así el llamado a concurso quede en el aire.

A tres meses de las elecciones, Daniel Noboa emitió el Decreto 421, convocando un concurso para frecuencias de radio y televisión y permitiendo la publicidad de cervezas industriales y apuestas deportivas.



El gran factor generador de suspicacias, en todo caso, es que el concurso se lo haga en plena campaña electoral. En realidad, la convocatoria para el concurso dice que se lo deberá hacer en 60 días, es decir en dos meses: o sea cuando las papas electorales estén quemando.

Se trata de un mecanismo de coerción para que los medios tengan una conducta benevolente con el Gobierno y publiquen más notas positivas que negativas sobre el desempeño de Daniel Noboa, sostienen quienes son escépticos y sospechan que se trata de una medida electoral. No les falta razones para dudar: desde el día en que asumió el poder e incluso desde antes que se posesione Daniel Noboa se ha comportado más como candidato que como presidente en funciones.

La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, dijo que no hay peligro de condicionamiento y que las frecuencias que están vigentes no serán tocadas. “Las (frecuencias) que están renovadas no van a concurso”, dijo Vélez a la radio quiteña Democracia y tan pronto como hizo ese anuncio cambió de tema y no volvió a hablar del concurso.

Sin embargo, por lo pronto, la única seguridad es la declaración de Vélez porque en el reglamento no se dice aquello, al menos por el momento. Según César Ricaurte, de Fundamedios, la pelota está en la Arcotel y el Ministerio de Telecomunicaciones que harán el reglamento del concurso. Solo cuando esté hecho ese reglamento para el concurso se sabrá con exactitud lo que sucederá.

En todo caso, hay algunas pistas para tener algunas ideas sobre lo que va a ocurrir. Por ejemplo, en el artículo uno de la reforma al reglamento de la Ley de Comunicación se dice que los medios de comunicación “social de carácter nacional” no podrán ser de propiedad, aunque sea de acciones de compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano, ni de ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el “territorio nacional”.

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aclaró en declaraciones a la prensa que la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, no puede ser destituida a través de un sumario administrativo.



Esta disposición muy en la onda correísta de impedir la participación de privados, sobre todo cuando son extranjeros, tiene una diferencia con el reglamento vigente donde se habla de medios de comunicación social en general, y no de “carácter nacional”, como dice la propuesta de Noboa.

Eso podría ponerle dificultades al empresario guatemalteco Ángel González, actual propietario de El Comercio, algunas radios y el canal de televisión. TVC. Sin embargo, ni siquiera Fundamedios sabe a ciencia cierta cuál es la situación de González en Ecuador y, más bien, duda que el Gobierno de Noboa tenga la decisión de poner en regla a las propiedades de este caballero.

Otra cosa que aparece en la reforma es que se vuelve a permitir la publicidad de las loterías o pronósticos deportivos, que había prohibido Correa. Sin embargo, el tufillo a moralismo correísta sigue impregnado en el texto. Se insiste en la prohibición, ideada por el correísmo, de poner publicidad de bebidas que tengan más de 5% de contenido alcohólico. Es decir, esa limitación que Correa la ideó no con el fin de cuidar a los ciudadanos, sino de quebrar a los medios de comunicación sigue vigente. ¿Por qué Noboa sigue ese patrón moralista y santurrón de Correa?

Por otro lado, el artículo 10 de la reforma de Noboa permite que cuando “no se pueda abarcar” los cupos de publicidad estatal en medios públicos (33 %) pueda trasladarse lo restante a medios privados. Hoy, ese traslado solo es posible con los cupos de medios comunitarios. Con eso pueden ampliar la torta publicitaria, por ejemplo, a radios privadas, durante la campaña.

El artículo 67 del Reglamento anterior establecía que “no se podrá adjudicar directa o indirectamente más de una concesión de frecuencia para matriz de radio en AM, una frecuencia para matriz de radio en FM y una frecuencia para matriz de televisión a una misma persona natural o jurídica en todo el territorio nacional. Aplica por servicio de radiodifusión sonora o de televisión”.

En conclusión, únicamente cuando se conozca el reglamento para el concurso se podrá saber si entre los intereses de Daniel Noboa con esta propuesta están los de ayudarse durante la campaña. No sería algo nuevo: Correa lo hizo con un concurso que fue declarado como fallido, por Contraloría, durante una campaña electoral y Lenín Moreno también lo hizo.

