Un Ministerio de la Mujer que calla cuando ellas lo necesitan

La palabra derecho no es suficiente a la hora de dar una solución, necesitan que se los diga la prensa. Tras la publicación de un artículo de este Diario llamado “La Policía ignora los derechos de las agentes policías en estado de gestación”, la comandancia de la Institución se contactó con Abraham Aguirre, coordinador legal del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), y patrocinador legal de las servidoras policiales, para coordinar una reunión en la que se puedan “crear espacios de trabajo y soluciones” en este caso.

Una respuesta que llega después de las negativas que dio la comandancia de la Policía Nacional a las solicitudes de las agentes que, al estar en período de lactancia o tener un embarazo riesgoso, solicitaron, mediante oficio, no ser separadas de su núcleo familiar ni ser trasladadas a otras localidades.

Su función solo está en el nombre, porque no articulan ni ayudan. Son elefantes blancos. Abraham Aguirre,

Coordinador legal en el CDH



Quien nunca respondió a este caso o dio voz a las mujeres de la institución que lo necesitaban fue el flamante Ministerio de la Mujer. Cartera de Estado a la que, el pasado 4 de abril, el CDH contactó a través de un oficio en el que detallaba la situación de las agentes en estado de gestación y la violación a sus derechos. Este Diario consultó al departamento de comunicación del Ministerio sobre su postura al respecto y su respuesta a dicho oficio, pero nunca hubo respuesta. Una funcionaria respondió que averiguaría más información sobre dicho oficio.

Para el abogado Aguirre, el silencio del Ministerio de la Mujer no es nuevo, es algo que ha dejado huella en los oficios de la CDH desde que fungía como la Secretaría de Derechos Humanos. “Se presentaban oficios sobre los cambios que se deberían hacer dentro de las instituciones públicas para velar por los derechos humanos, pero nunca lo han hecho o han dado respuesta. Ahora, con la creación del Ministerio de la Mujer, las cosas no han cambiado. Son ‘elefantes blancos’ que solo tienen un nombre, pero no funcionan, no representan ni articulan. Tratamos de comunicarnos, mandar oficios, pero nada. Incluso, hemos intentado al teléfono celular que está en su página web, pero no funciona”.

Uno de los casos que expuso este Diario en una publicación es el de una servidora policial que, pese a estar con permiso de maternidad, fue notificada por la institución de su traslado desde Guayaquil a Manabí. La agente, que tenía a su hijo de tan solo 27 días de nacido, recibió la orden de trasladarse a la cárcel El Rodeo, en Manabí, por 60 días; como parte de un “traslado temporal” de agentes, según un telegrama al que EXPRESO tuvo acceso. A este caso se suma el traslado de otras agentes con embarazo riesgoso.