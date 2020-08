El Ministerio de Trabajo afirma que cada entidad controla la donación del 50 % de los salarios

No hay quien responda. El Ministerio de Trabajo confirmó que ninguna entidad pública controla el cumplimiento de la donación del 50 % del sueldo de los ministros y otras autoridades del Estado.

En mayo, el presidente de la República, Lenín Moreno, afirmó que unos 120 funcionarios donarían la mitad de su sueldo para enfrentar la emergencia sanitaria derivada del coronavirus. Mediante el Decreto Ejecutivo 1047, se determinó que el Ministerio de Economía y Finanzas y su par de Trabajo deberían establecer el mecanismo para hacer efectivo el aporte.

El documento, sin embargo, no aclara quien deberá constatar que hay donación de los salarios. Ayer, EXPRESO publicó esa falencia y expuso que cada entidad pública debe registrar la donación pero no reportan si se cumple o no.

El Ministerio de Trabajo respondió a la inquietud planteada asegurando que “no mantiene un consolidado de los aportes del 50 % realizado por los ministros”.

Es más, aclara, que “el aporte se ejecuta en cada ministerio como descuento en el rol de pagos de los ministros y se registra contablemente como contribución”.

Inicialmente, el presidente Lenín Moreno habló de una reducción salarial. Esa idea, que incluso fue plasmada en el Decreto Ejecutivo 1041, fue descartada porque hasta ese momento era ilegal la reducción de sueldos. Luego, con la Ley Humanitaria, se facilitó el recorte para el empleado privado.