En la reserva 'Cuyabeno', militares localizan un aserradero clandestino y madera

La emergencia sanitaria decretada para contener el avance del coronavirus no ha frenado los ilícitos medioambientales. Un aserradero clandestino, ubicado en la reserva faunística ‘Cuyabeno’ fue encontrado el domingo 3 de mayo por miembros de la Brigada de Selva N° 19 Napo de las Fuerzas Armadas.

Los militares hicieron una operación de vigilancia y reconocimiento de los espacios terrestres, con uniformados del Batallón de Selva N° 55 Putumayo y localizaron la estructura clandestina en las inmediaciones de la comunidad 22 de Agosto, ubicada dentro de la reserva, en la parroquia Tarapoa. Decomisaron equipos y materiales. Entre ellos una sierra de banco, un motor de sierra, una motosierra y madera tipo balsa. La acción se cumplió en coordinación con el Ministerio del Ambiente (MAE) y se constató que el taller no disponía de permisos para su funcionamiento. No se hicieron detenciones porque en el sitio no hubo personas que asuman la responsabilidad.

En la misma reserva el sábado 2 de mayo los militares detectaron 450 tablones de caoba y canelo abandonados. Tampoco en esa operación militar hubo responsables ni los permisos que avalen esa actividad. Las evidencias recopiladas en ambas operaciones fueron entregadas a las autoridades competentes.

Material mineralizado y una bomba de inyección recuperada

En la comunidad La Esperanza de Río Verde, de la Parroquia Lita en Ibarra, el Grupo de Caballería N.° 36 Yaguachi halló 200 bultos de material mineralizado. Había sido acopiado en medio de la maleza para ser movilizado hasta los lugares de procesamiento. Los uniformados destruyeron el material en el mismo sitio, no hubo detenidos.

En otra acción cumplida en la Amazonía el Batallón de Operaciones Especiales en Selva N.º 54 recuperó una bomba inyectora de químicos que había sido sustraída de un pozo petrolero. Una persona fue detenida. Para movilizarse utilizaba una camioneta doble cabina de color amarillo. Un tanquero blanco que transportaba unos 1.000 galones de combustible y circulaba por el sector La Victoria, cantón Shushufindi fue retenido porque de acuerdo a la guía emitida por la ARCH se encontraba fuera de la ruta establecida. Las evidencias fueron entregadas a las autoridades.

En el Día del Trabajo, alrededor de las 15:10, una persona fue detenida en el sector de Pueblo Nuevo, parroquia Limones del cantón Zapotillo. Militares del Batallón de Infantería Motorizada N.º 19 Carchi identificaron a dos camiones en los que se embarcaban quintales de cebolla desde un domicilio. La presencia de los militares provocó la huida de las personas que cumplían las tareas de embarque del producto. 400 quintales de cebolla sin los documentos habilitantes para su transporte y comercialización y que presuntamente habría ingresado al país de manera ilegal, se encontraron en el interior de los automotores.

Los vehículos y el cargamento ilegal fueron llevados hasta los patios de retención de la Aduana del Ecuador en cumplimiento a la cadena de custodia.