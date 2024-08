"Mi hijo no salió a matar”: madre de detenido por atropellar a delincuentes

La madre del joven imputado de muerte culposa, pide justicia. Su defensa asegura que no debe estar detenido en el CDP

Yuliano Salazar vivió una pesadilla en el norte de Guayaquil, cuando su vehículo fue atacado por cuatro hombres en dos motos. En un video que se viralizó, se ve cómo dos de los delincuentes bajan de las motos para robarle las pertenencias. Posteriormente, mientras Yuliano intentaba buscar ayuda, se encontró nuevamente con los delincuentes. En un intento desesperado por escapar de un nuevo ataque, Yuliano aceleró y chocó contra las motos, lo que resultó en el impacto fatal de dos de los atacantes.

Desde el 7 de agosto, Yuliano ha estado en prisión, enfrentando cargos por muerte culposa, que podrían resultar en una condena de uno a tres años de cárcel según el Código Orgánico Integral Penal.

¿Qué dice la familia de Yuliando Salazar?

“Llevo dolor en el cuerpo y dolor dentro del corazón”, dice a EXPRESO Gloria Fajardo, madre de Yuliano (21 años). La mujer, quien tiene 95 % de discapacidad física desde hace cinco años, tras un accidente, cuenta que el no tenerlo cerca a su Yuliano, ni saber de él desde que fue detenido por el siniestro en el que fallecieron dos de los cuatro atacantes, la mantienen desesperada.

“Mi hijo es un muchacho de bien. Está a la mitad de la carrera de Derecho, ha trabajado en la Judicatura de Babahoyo, su tiempo libre lo usa para cuidar a su mamá (a ella) y él no salió a matar a nadie en esa noche”, detalla con su voz entrecortada.

Gloria relata que ese día, luego del ataque y desde un teléfono prestado, al igual que el vehículo, pues este era de un amigo, la llamó a decirle que se habían acercado cuatro pillos a bordo de dos motos para robarles sus pertenencias (a él y a unos amigos con los que se encontraba) y golpearlo brutalmente. “Sus intenciones eran llevarse los vehículos”, refiere.

Luego, la situación se complicó y sucedió la tragedia: “los vecinos se asomaron y empezaron a gritar ‘auxilio, Policía’ y ellos (los delincuentes), al verse acorralados, se fueron disparando y se decían ‘vamos a ver a un pillo más’ y mi hijo salió a buscar ayuda a la primera UPC (Unidad de Policía Comunitaria) que se le cruzara. Estando en la búsqueda, otra vez se toparon y le dijeron ‘ah, muy sabido’ y aceleró para huir. Después se dañó algo en el carro, no pudo detener la marcha y se fue contra un poste. Él no pudo detener la marcha, no lo hizo para tomar justicia, porque quiénes somos nosotros para eso”, lamenta.

Yuliano fue procesado por delito de muerte culposa

Desde esa noche, el joven fue retenido primero en la clínica y luego en el Centro de Detención Provisional (CDP), anexo a la antigua Penitenciaría del Litoral, ya que fue procesado por el delito de muerte culposa.

Su abogado, el doctor Héctor Vanegas, afirma que lo sucedido con Yuliano es porque la justicia se hizo “la tuerta”.

No se le debía ordenar prisión preventiva, según Vanegas

“El joven tiene 40 % de discapacidad psicológica. Esto está diagnosticado desde hace varios años y, de acuerdo con una resolución de la Corte Constitucional y al numeral 3 del artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal, cuando se trata de una persona procesada con una enfermedad incurable o una discapacidad, no se les puede ordenar prisión preventiva, sino que, en el peor de los casos, brindársele medidas alternativas como arresto domiciliario”, asegura el jurista.

Vanegas además expone que, al haber sido víctima, él solo estaba actuando en legítima defensa y su condición psicológica lo vuelve una persona inimputable.

Noboa dispone respaldar a Yuliano

Daniel Noboa, por su parte, compartió en X que no será un “testigo pasivo de la indolencia” y que la Secretaría Jurídica de la Presidencia apoye el caso del joven. “Ten por seguro que si la justicia te falla, tendrás el indulto presidencial”, finaliza el comunicado.

