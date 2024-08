Noboa respalda a joven que atropelló a dos delincuentes y está preso

El pedido que por alrededor de dos semanas ha hecho la ciudadanía finalmente fue escuchado. El pasado 7 de agosto, Yuliano Salazar, universitario de 22 años, fue arrestado en Guayaquil tras atropellar a dos delincuentes que luego fallecieron.

Salazar, que según ha dicho su familia tiene 40 % de discapacidad, fue arrestado tras haber arrollado a los individuos con el auto que iba conduciendo en la avenida Rodrigo Chávez, en el norte de Guayaquil. Los fallecidos iban en moto y según dijo en su momento el conductor ellos eran los hombres que previamente le habían robado. El asalto quedó registrado en un video.

Detalles del caso

En las imágenes, que se viralizaron, se observa a cuatro hombres que se movilizaban en dos motos y se dirigían al vehículo de Salazar, que estaba estacionado. Dos de ellos se bajaron para quitarles todas las pertenencias; y luego huyeron. Pero en el camino, mientras Salazar, según dijo, buscaba ayuda; se los encontró por segunda vez y fue allí cuando al intentar atacarlo de nuevo, aceleró e impactó las motos en las que se movilizaban.

Ayer, 21 de agosto, familiares y amigos del universitario, que desde el 7 de agosto permanece en prisión, hicieron un plantón solicitando atención por parte del Gobierno; puesto que el caso en su contra se inició por el delito de muerte culposa, por el cual podría enfrentar de uno a tres años de cárcel, según se establece en el Código Orgánico Integral Penal.

El presidente Daniel Noboa reaccionó

Este 22 de agosto, la respuesta que la ciudadanía pedía finalmente llegó.

A través de un comunicado, el presidente Daniel Noboa se refirió al caso y dispuso a la Secretaría Jurídica de la Presidencia que brinde "todo el acompañamiento y la asesoría necesaria al equipo legal de Yuliano Salazar" para el proceso por la muerte de los asaltantes.

Al caso lo calificó como un proceso injusto, dijo, al alegar que hoy la inocencia y libertad de Salazar están en juego "por un sistema de justicia caduco e ilógico".

"No seré un testigo pasivo de la indolencia y la incoherencia de un sistema que procesa a un joven universitario por defender su vida y la de sus acompañantes cuando fue agredido por cuatro delincuentes armados. Hoy este joven está siendo procesado por el delito de muerte culposa. Es increíble que la víctima de la delincuencia sea ahora el procesado. Eso no es justicia", dijo Noboa; al hacer hincapié en que los delincuentes, que son "quienes roban la paz y la tranquilidad de la gente, son quienes deben ser procesados y no al revés".

Que en cuanto al caso de Salazar, lo "mínimo que debería buscarse son medidas sustitutivas a la prisión preventiva por su discapacidad"; figura que, señaló, en otros casos los jueces no tienen impedimento de otorgar.

