México: senadora pide disculpas por 'bullying' latinoamericano a Ecuador

La senadora Lilly Téllez dijo que las Embajada mexicana no debe ser cueva de criminales, y que AMLO los dejó en ridículo

Sin titubear. La senadora mexicana, Lilly Téllez, extendió disculpas públicas al pueblo ecuatoriano y al presidente Daniel Noboa Azín, este martes 9 de abril, por el "embate del bullying latinoamericano contra Ecuador". Añadió, en declaraciones a la prensa, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha violado "el concepto que los mexicanos honramos: el respeto el derecho ajeno es la paz".

Millones de mexicanos nos sentimos avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, que salió a violar el suelo ecuatoriano por un criminal

Las disculpas de la senadora se dan en medio de una oleada de señalamientos y advertencias de países del mundo contra Ecuador. Una de ellas, y la más reciente, la del eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda: "Le estamos mandando un mensaje al presidente Noboa, le estamos diciendo que estamos pendientes. Que no se le ocurra 'suicidar', torturar o desaparecer a Jorge Glas".

La senadora Téllez agregó -en su declaración- que López Obrador le ha faltado el respeto de "una forma gansteril al pueblo de Ecuador", y recalcó su postura y rechazo a la estadía del exvicepresidente sentenciado Jorge Glas en la sede diplomática de su país: "Las embajadas mexicanas no son cuevas de criminales. Que quede muy claro: López Obrador les faltó el respeto, Ecuador, y dejó a México en ridículo ante la comunidad internacional, al tratar de arrebatarles y proteger a un delincuente".

Al pueblo de Ecuador y al Presidente @DanielNoboaOk :



En nombre de millones de mexicanos, les ofrezco una disculpa por el actuar gangsteril del presidente López Obrador, el bully de Latinoamérica, que violó su autonomía, libertad y justicia, al pretender cobijar a un criminal. pic.twitter.com/L6llqJR6RP — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 9, 2024

"López Obrador le faltó el respeto a México y Ecuador", senadora Lilly Téllez

La senadora mexicana informó que presentó un exhorto ante la diplomacia mexicana para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador "respete las reglas de políticas exterior de México y deje de meterse intrusivamente en los asuntos de otras naciones".

Celebro que el criminal Jorge glas esté en una cárcel y no ensuciando la Embajada Lilly Téllez, senadora de México

Téllez también hizo una advertencia al Gobierno de Daniel Noboa sobre la presión diplomática que realizan otros países a Ecuador; le recomendó no retroceder en sus decisiones respecto a la captura de Glas y relación diplomática con México: No la reestablezcan hasta que haya compromiso explicito de AMLO de que no violará sus leyes y su justicia".

Ecuador le pidió rendir cuentas a Ecuador

Las ministras de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y de Interior y Gobierno, Mónica Palencia, asistieron este miércoles 10 de abril a la comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional para dar explicaciones sobre la incursión a la Embajada de México, situada en Quito, para detener al exvicepresidente sentenciado Jorge Glas Espinel, el pasado viernes.

