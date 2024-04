Parlamento Europeo a Noboa: "Que no se le ocurra 'suicidarlo' a Glas"

Lo señala. El eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda, hizo serias advertencias al Gobierno de Daniel Noboa sobre la estadía, cuidados y trato que brinde el Estado ecuatoriano al exvicepresidente sentenciado Jorge Glas, tras ser encarcelado en la prisión de máxima seguridad La Roca: "Le estamos mandando un mensaje al presidente Noboa, le estamos diciendo que estamos pendientes. Que no se le ocurra 'suicidarlo', que no se le ocurra torturarlo, que no se le ocurra desaparecerlo (a Jorge Glas)".

Las declaraciones de Pineda se dieron en una rueda de prensa este 9 de abril, en la que también intervino el expresidente sentenciado de Ecuador, Rafael Correa. Añadió, en su intervención, que pedirá a la misión de la Unión Europea visitar de emergencia al exvicepresidente Jorge Glas, pues, a decir de él eurodiputado, temen "que lo suiciden".

Por su parte Correa pidió, en su intervención, a los países del mundo y la Unión Europea, presionar al Gobierno de Noboa en varias instancias para que este conceda un salvoconducto que le permita a Glas salir del país y abrazar el asilo político concedido por el país liderado por López Obrador.

"Le hago el pedido a Europa y al mundo para que (hagan) las presiones políticas, judiciales, que sean necesarias, porque esto no va a parar con una simple llamada de atención, para que el Gobierno de Daniel Noboa dé el salvoconducto para Jorge Glas", dijo Correa en una rueda de prensa.

Por su parte, el eurodiputado Pineda agregó que en materia diplomática y política, pedirá activar el mecanismo de solución de controversia suscrito en la clausula democrática del acuerdo de asociación en el que Ecuador es parte. Como también, aseguró que solicitará "que en el próximo pleno de este pleno -que se celebrará en Estrasburgo- se incluya un debate y solución de urgencia sobre los derechos humanos en Ecuador".

Pese a referir que las medidas tomadas son necesarias, Pineda las calificó como insuficientes. Es por eso que agregó que pedirá, al Servicio de Relaciones Exteriores, presionar a Ecuador para que otorgue el salvoconducto a favor de Jorge Glas. De no concederlo, declaró que pedirá romper relaciones diplomáticas y retirar a sus acreditados en Ecuador.

