En 35 días culmina el tiempo de trabajo de la Comisión de Pacificación en las cárceles, creada bajo decreto presidencial el pasado 16 de diciembre de 2021. La misión entregada era “establecer una convivencia pacífica” al interior de los centros de reclusión.

Pistolas de aire, candados, viajes y agua potable, entre las compras por $ 10 millones para el sistema carcelario Leer más

En marzo, cuando se cumplieron los tres meses de funcionamiento, sus integrantes celebraron, como principal logro, que no se había registrado una nueva masacre y que esto era por una aparente tregua debido a que los presos no querían generar preocupación a sus familiares en casa.

Sin embargo, alertaron también de que no era posible un acuerdo de paz porque los convictos desconfiaban de sus líderes y también tenían sospechas de sus similares en las demás prisiones del país. No se llegó al mes del anuncio y se cumplió la primera masacre del 2022, el 3 de abril, en la cárcel de Turi.

Los comisionados viajaron hasta el lugar y pudieron acercarse a los internos para conocer de primera mano los hechos. Esto porque también se habían ganado la confianza de los internos por ser representantes “imparciales” en medio de las situaciones violentas.

Sin embargo, aún no han ido a la cárcel 1 de Santo Domingo, donde hubo 44 fallecidos y 10 heridos en la última matanza dada el lunes 9 de mayo. Alfredo Narváez, vocero y el nuevo titular de la comisión, dijo a Diario EXPRESO que será la próxima semana cuando vuelvan a ingresar como comisión a pabellones.

Este periódico pudo conocer que se visitará además de la cárcel de Santo Domingo, la de Esmeraldas, la de Turi, Jipijapa, Rodeo y El Inca. Y que una semana antes del último motín estuvieron en la cárcel El Inca y a mediados de abril en la Penitenciaría del Litoral.

Ya son 200 los recapturados que fugaron de Santo Domingo Leer más

No obstante, Narváez atribuye que la última masacre responde a las decisiones de ciertos jueces que aprueban traslados “mal planificados y también a las pugnas entre bandas”, actos que terminan “en dolorosos y lamentables hechos”.

De su lado, la comisionada colombiana Claudia Garzón apuntó que se trata de una “falla” al impartir justicia para designar traslados sin conocer el riesgo que tienen los privados de libertad que reciben a los trasladados”, así como el riesgo que también representa el que un cabecilla sea “movido” junto a otros internos a un sitio.

Ambos señalaron que, debido a las visitas de la mesa, se ha “podido pacificar” las prisiones en medio de las tensiones.

Narváez especificó que ahora se coordina la creación de “un observatorio asesorado por la Unión Europea para que continúe cuando la comisión entregue su informe final y termine su existencia” en junio 16 de 2022.

Garzón agregó que no se trata de un relevo, pero que tampoco tienen la certeza de que si las funciones de la comisión se extenderán o no.

“Miraremos si se continúa o no, pero son nuevas estrategias para que exista un observatorio del delito penitenciario, que eso lo tienen muchos países, una entidad que tenga cifras y estadísticas y datos de lo que pasa”.

21 cuerpos han sido identificados de la masacre en cárcel de Santo Domingo Leer más

Nelson Yépez, experto en seguridad, apunta que más allá de que las estadísticas son necesarias, es una prioridad que la institución no pertenezca al Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) para que de forma independiente “refleje y proyecte la realidad de lo que realmente sucede en el país”.

“Se necesitan acciones inmediatas, nos estamos demorando mucho en tomar acciones contundentes, está corriendo mucha sangre y no hay indicios de que esto se detenga”, alertó Yépez.

La mesa de paz entregó el 5 de abril pasado su informe carcelario y dijo que los presos señalaron a altos mandos policiales porque sirven de “brazo derecho” de los “cabecillas” y que incluso les brindan protección a los mismos.

Para ese entonces, Narváez puntualizó que no podía hacer una acusación particular porque no contaba con elementos como prueba por el mismo hecho de ser conversaciones con reos durante el proceso de paz.

6 PPL fueron trasladados desde Santo Domingo hasta cárceles de Guayaquil Leer más

De su lado, Francisco Loor, también integrante de la mesa, agregó que “le corresponde a las autoridades avanzar en los procesos respectivos, esperamos seguir las intervenciones y tener la apertura con las instituciones para emitir las alertas necesarias y evitar masacres”.

Este medio de comunicación solicitó al Ministerio del Interior el detalle de las acciones tomadas luego de este informe para conocer si tienen el detalle de los posibles nombres o si se está investigado al cuerpo policial sobre la supuesta protección que se le otorga a los cabecillas y hasta el cierre de esta edición no ha emitido respuesta sobre el requerimiento solicitado.

Misión

Entrar a los pabellones

Durante el primer trimestre se visitó en 28 ocasiones las cárceles que han manifestado algún tipo de amotinamiento o masacre. Desde el mes de abril se inició un cronograma de recorridos en centros de reclusión en donde no se ha registrado muertes violentas. El objetivo era “aprender” de sus realidades e implementar modelos en otras prisiones.