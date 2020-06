Un menú de fórmulas para salir del bache

La economía, de entrada, estará en la lista de prioridades del próximo huésped del Palacio de Carondelet. El panorama económico de los próximos años de por sí era poco favorable para Ecuador, pero ahora, aderezado con el impacto del coronavirus, pinta bastante más complicado.

Una deuda de casi el 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2023 y un precio bajo del petróleo, de acuerdo con un diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), son solo dos de los ingredientes de este coctel que aguardará al próximo presidente o presidenta en su primer día de gestión.

Desde ya algunos nombres que suenan para integrar la papeleta presidencial de las elecciones del 7 de febrero próximo brindan un entremés del plan económico que cocinan y que colocarán sobre la mesa, en el caso de participar y ganar las elecciones, para salir del bache de la crisis.

Guillermo Lasso, precandidato presidencial por el movimiento CREO, considera que hay una salida por el camino de la austeridad, de la disciplina fiscal y de mucha creatividad para lograr los recursos que necesita el país. Además, reestructurar la deuda y adecuarla a la capacidad de pago local. “Necesitamos ser mucho más creativos y eficientes en la administración de los recursos para lograr un crecimiento que genere empleos y oportunidades de emprendimiento”.

El concepto de austeridad del que habla el excandidato presidencial va por el lado de la calidad del gasto y no por la cantidad. “No se trata de gastar más sino de producir más con la misma cantidad de dinero. Esa es la nueva sintonía de un gobierno a partir del 24 de mayo de 2021”.

El tema de la deuda para por la necesidad de reestructurar la deuda y adecuarla a la capacidad de pago del Ecuador. Necesitamos ser creativos y eficientes Guillermo Lasso, líder de CREO y precandidato presidencial.

Aunque empieza puntualizando que no es candidato a nada (y no que no lo será), el líder del movimiento Democracia Sí, Gustavo Larrea, describe tres aspectos para salir de la crisis: contribuciones ciudadanas, reactivación económica y búsqueda de financiamiento. Sobre la primera, no habla de impuestos, pero sí de contribuciones solidarias.

“Nunca en la historia del país, las crisis se han enfrentado sin ninguna contribución. En todas hemos empujado el hombro todos. Y el que más tiene, tiene que aportar más... Que aporte el empresario que no está en crisis”, precisó el líder político, quien acota que las exportaciones, hablando del segundo punto (reactivación económica), deben empezar a incluir valores agregados. “No podemos seguir siendo exportadores solo de fruta, sino de fruta procesada”.

También cree que hay que mirar a la búsqueda de financiamiento no solo con base en deudas, sino facilitando el retorno de capitales que salieron del país. “Hay que tener una ley de inversiones que permita el retorno con un impuesto que no vaya más allá del 6 %”.

En las circunstancias actuales del mundo, ser un país agrícola es una gran ventaja estratégica que debemos aprovecharla para salir de la crisis Gustavo Larrea, líder del movimiento Democracia Sí.

La fórmula del expresidente Lucio Gutiérrez y carta presidencial del Partido Sociedad Patriótica está en la reducción del gasto público y no en más impuestos. “Nuestra propuesta es convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para que vengan los bancos más grandes del mundo y con ellos capitales, ojalá 150 mil millones de dólares. Harán tal precisión en la economía que tendrán que bajar las tasas de interés a niveles internacionales del 4 o 5 % anuales y tendremos dinero más barato para invertir en turismo, agricultura y más”.

Hay alternativas creativas para salir de la crisis, como recuperar el dinero que se robaron. Solo se debe tener voluntad política Lucio Gutiérrez, expresidente y precandidato presidencial.

El precandidato presidencial Andrés Páez prioriza el para qué en lugar del cómo. Considera que lo importante es el destino de los recursos y su propuesta es que vayan directamente a la reactivación de la economía. “Necesitamos redireccionar el crédito. Darle un direccionamiento diferente. Todo tiene que estar dirigido a la reactivación productiva, para los campesinos, pequeños productores, sector agrícola, pescadores, ganaderos”. Plantea obtener esos recursos a través de créditos de multilaterales.