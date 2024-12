Menores desaparecidos en Guayaquil: los tatuajes, una falsa pista en la investigación

La angustia se acrecienta día a día. 18 días han transcurrido desde que los cuatro menores de Guayaquil se desvanecieron sin dejar rastro, sumiendo a la ciudad en una profunda incertidumbre. Mientras las autoridades investigan, una campaña de desinformación se desata en redes sociales, con la difusión de imágenes falsas que, según los padres de los chicos, buscan desviar la atención y sembrar el caos.

Niños desaparecidos: video del operativo fue entregado horas después de la denuncia Leer más

“Los de las fotos y videos que aparecen en redes sociales, mostrando a personas con tatuajes en su cuerpo y portando pistolas, no son mis hijos. Desconozco la intención de quienes han subido esas imágenes. Parece que el dolor que estamos viviendo no es suficiente, y ahora quieren causarnos más daño”, cuestionó Katty Bustos, madre de dos de los cuatro menores desaparecidos desde la noche del pasado 8 de diciembre.

Con la voz quebrantada, Katty, de 37 años y oriunda de la provincia de Esmeraldas, relató que sus hijos Ismael, de 15 años, y Josué, de 14, no tienen marcas en su cuerpo ni son delincuentes. Señaló que cuando fueron interceptados por militares, ellos estaban caminando con un grupo de aproximadamente 10 amigos del barrio, con quienes había compartido una tarde deportiva en una cancha del sur de la ciudad.

¿Qué hacían los menores que desparecieron en Las Malvinas?

Ismael, Josué y sus amigos Nehemías, de 15 años, y Steven, de 11, llevan 18 días desaparecidos. Fueron vistos por última vez en los exteriores de un centro comercial cerca de su casa, en el sector Las Malvinas, del sur porteño.

Loffredo cuestiona proceder del padre de dos de los cuatro niños desaparecidos Leer más

Cámaras de seguridad captaron el momento en que los menores fueron subidos al balde de una camioneta, por presunto personal de las Fuerzas Armadas. Este hecho ha derivado en una investigación judicial y una indagación interna en la institución militar.

Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, aseguró que no han descansado en la búsqueda de sus hijos y que no lo harán hasta que ellos regresen.

“Mis hijos no son delincuentes. No estaban robando. Me pidieron permiso para ir a una cancha a jugar. Se quedaron comprando en una tienda y venían de regreso a casa. De aquí salieron vivos y así los queremos de vuelta. Las personas que aparecen en las imágenes con tatuajes no son mis niños ni mis vecinos. No entiendo por qué lo hacen. Si no hemos salido a hablar antes, es porque estamos enfocados en buscarlos. No entiendo por qué la gente es tan perversa y mala. Mis hijos son futbolistas. El mayor, incluso, está federado”, expresó el padre con indignación.

Mis hijos estaban en la calle porque salieron a distraerse. Eran las ocho de la noche cuando los interceptaron”.

Luis Arroyo papá de hermanos desaparecidos

Cuatro cadáveres fueron encontrados el 24 de diciembre

En cuanto al procedimiento de identificación de los cuatro cadáveres incinerados, encontrados el martes 24 de diciembre, Luis explicó que el antropólogo encargado les informó que los cuerpos están siendo sometidos a análisis para determinar si corresponden a los menores extraviados.

“No hemos visto los cadáveres; sería demasiado cruel para nosotros. Nos han dicho que están en estado cadavérico. Nos pidieron las características físicas de nuestros hijos: altura, rasgos. Si no se puede determinar la identidad, les realizarán pruebas de ADN. Para nosotros, nuestros hijos están vivos y le pedimos al Gobierno que no detenga su búsqueda”, concluyó Luis.

¿Los responsables querían alargar el proceso?

Segundo Romero, psicólogo y máster en Criminalística y Ciencias Forenses, explicó que el objetivo de quienes incineraron los cuatro cadáveres hallados en un recinto de Taura era ocultar la identidad de las víctimas y tratar de alargar el proceso de identificación, como mecanismo de incrementar la psicosis colectiva de inseguridad que ya existe en el país.

"En nuestro medio es más tortuoso, ya que las pruebas genéticas pueden demorar más de un mes y de esta manera se da oportunidad a que se especule, se desestabilice al Gobierno, a las Fuerzas Armadas, que eran las únicas instituciones que tenían algo de credibilidad. Lamentablemente, en Ecuador cada vez la criminalidad va en aumento y estamos a comienzos de una campaña electoral y seguramente veremos cosas peores”, manifestó el experto.

Luis Arroyo y Katty Bustos observan con tristeza las fotografías de sus hijos, haciendo la actividad que más les gusta: jugar fútbol. Freddy Rodriguez

En cuanto a la razón por la que en redes sociales se viralizan imágenes de jóvenes tatuados y con armas de fuego, haciendo creer que se trata de los menores desaparecidos, opinó que la razón es crear confrontación entre la población y el Estado.

“Es una campaña de desacreditación. El objetivo es claro: crear una confrontación con una población que está polarizada. Si leemos en redes sociales que algunos justifican lo que hicieron los militares, asegurando que eran delincuentes, eso lo que hace es crear una confrontación social. Algunos defendiendo, otros atacando”.

Billy Navarrete, del Comité Permanente de derechos Humanos, en una foto de archivo. Archivo Expreso

"Base de Taura no es un lugar de detención"

Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), indicó que los cadáveres hallados en Taura están siendo sometidos a exámenes antropológicos y que si en ese proceso no se logra determinar la identidad de los fallecidos, los cuerpos serán sometidos a una prueba de ADN, cuyos resultados podrían demorar hasta 40 días.

Menores desaparecidos en Guayaquil: Loffredo cuestiona el señalamiento a militares Leer más

“Sin embargo, nosotros no hemos parado en la lucha para que los responsables reciban su castigo. Hemos pedido a la Fiscalía que se realice una audiencia de formulación de cargos en contra de los 16 militares, pero aún no tienen fechas de convocatoria. Deberá ser por desaparición forzada, considerando el fallo de la audiencia de habeas corpus. Ellos están detenidos y bajo vigilancia en la Base de Taura, que no es un lugar de detención”, aclaró Navarrete.

Explicó que los uniformados investigados estarían vinculados en la detención y desaparición forzosa de los menores de edad.

Para las 10:00 de hoy, 26 de diciembre, estaba previsto que en la Gobernación del Guayas se desarrolle una rueda de prensa por parte del Bloque de Seguridad, donde se iba a dar un informe acerca de la desaparición de los cuatro menores, pero esta convocatoria a los medios de comunicación fue suspendida.