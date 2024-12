Menores desaparecidos en Guayaquil: Loffredo cuestiona el señalamiento a militares

Un espacio para defender a la institución militar: así se caracterizó la entrevista del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, realizada este 26 de diciembre en Radio Centro, fecha en la que debía comparecer ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional por el caso de los cuatro niños desaparecidos en Guayaquil.

En la entrevista, el ministro expuso lo que, a su criterio, considera relevante destacar respecto a las interrogantes sobre el comportamiento de los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana señalados en la desaparición de los cuatro menores de Las Malvinas.

“Si fuera un hijo suyo y le dice que los militares lo soltaron, que están prestando un teléfono, y luego esa persona le envía la ubicación y le menciona que se los llevó la mafia, ¿dónde pondría todo su enfoque para encontrar a sus hijos? ¿En la última persona que estuvo con ellos o en quienes dijeron que los soltaron?”, cuestionó Loffredo.

Frente a las preguntas de los periodistas sobre la efectividad de la inteligencia militar para encontrar a Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y a sus amigos Saúl Nehemías Arboleda (15) y Steven Medina (11), Loffredo insistió en que las Fuerzas Armadas colaboran con las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado y que están actuando como parte del Bloque de Seguridad.

El ministro reconoció que “hay errores y faltas” cometidas por el personal a cargo del operativo, ya que no notificaron a sus superiores y no entregaron a los menores ni a la Policía ni a sus padres.

“Las acciones de los 16 miembros de la patrulla definitivamente no pueden manchar el nombre de las Fuerzas Armadas. Nos corresponde narrar lo que se conoce hasta el momento y dejar que los expertos determinen lo ocurrido”, afirmó.

En ese contexto, argumentó que los militares llevaron a los menores a Taura porque su base está ubicada en esa parroquia rural del cantón Naranjal, mientras que ellos operan en el cantón Durán. “Entiendo que pensaron también en dejarlos en el UVC (Unidad de Vigilancia Comunitaria) de Virgen de Fátima, que es el que conocen y está en camino, pero en algún momento cambiaron de opinión y decidieron soltarlos”, explicó.

No obstante, no dio razones sobre por qué no entregaron a los menores en el Cuartel Modelo, que está a poca distancia del lugar donde fueron detenidos. Aseguró que los uniformados deberán responder ante la justicia y el tribunal de disciplina militar. Subrayó, además, que no se encubrirá a nadie y que las Fuerzas Armadas colaborarán con todo lo que requiera la Fiscalía.

Sobre la declaratoria de Héroes Nacionales

Respecto al planteamiento del presidente Daniel Noboa, quien el pasado 23 de diciembre en una entrevista con Radio Democracia habló sobre declarar Héroes Nacionales a los menores de edad que aún no son devueltos a sus familias, Loffredo se limitó a señalar que uno de los ejes del combate al crimen es el resarcimiento a las víctimas.

“Si él (el jefe de Estado) decide que ese es un camino de resarcimiento, o si más adelante se encuentra uno mejor, ese será el camino que tomaremos, porque es nuestro comandante en jefe”, sostuvo.

Criminales que usan uniformes militares para cometer delitos

Loffredo también comentó sobre los uniformes de las Fuerzas Armadas, los cuales incluyen códigos de barra. “Controlar esto es muy complicado. Al momento, existe una acción deliberada para desacreditar. Lo que estamos viendo son acciones de grupos organizados para tratar de dañar la imagen de las Fuerzas Armadas”, concluyó.

